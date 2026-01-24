Jannik Sinner sobrevive a Spizzirri y al calor y salva su pase a octavos en Australia

Durante el enfrentamiento entre Jannik Sinner y Eliot Spizzirri en la Rod Laver Arena, la fatiga física llevó al número dos del mundo a pedir el cierre del techo debido a los efectos del calor extremo, medida autorizada por el juez según el protocolo del Abierto de Australia. El tenista italiano, defensor del título en el primer ‘Grand Slam’ del año, logró sobreponerse a los contratiempos y obtuvo la clasificación a octavos de final tras imponerse al estadounidense con parciales de 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4, según informó la agencia Europa Press.

El partido en Melbourne se desarrolló bajo temperaturas extremas y fue interrumpido por la aparición de calambres en Sinner, quien requirió asistencia y una pausa bajo techo para continuar compitiendo. Europa Press detalló que, aunque Sinner mantenía ventaja de 4-2 en el primer set y una racha de 27 sets consecutivos ganados, Spizzirri revertió la situación con cinco juegos seguidos para quedarse con la primera manga, rompió la racha del italiano e inició la segunda con una nueva ruptura. El número dos del ranking mundial cortó esa secuencia adversa, igualó el partido y luego enfrentó un nuevo desafío físico cuando su contrincante tomó la delantera en el tercer set.

El cierre del techo permitió a Sinner recuperarse parcialmente y, apoyado por dos rupturas tras el descanso, se adjudicó el tercer set. Durante el cuarto, su rival se distanció hasta 3-1, pero el italiano enlazó cuatro juegos consecutivos para sentenciar el partido, cerrando la disputa en tres horas y 42 minutos. De acuerdo con Europa Press, tras este triunfo Sinner accedió a la segunda semana del certamen, donde tendrá como próximo adversario a su compatriota Luciano Darderi, vencedor del ruso Karen Khachanov en cuatro sets: 7-6(5), 3-6, 6-3 y 6-4.

El medio reportó que Sinner, campeón defensor en Australia tras sus conquistas en 2024 y 2025, suma posibilidades de establecer un récord histórico en Melbourne al encadenar tres títulos consecutivos, marca solo alcanzada hasta ahora por Novak Djokovic (diez veces). De lograrlo, pasaría a integrar un exclusivo grupo de campeones múltiples, junto a Djokovic (diez), Roger Federer (seis), Andre Agassi (cuatro) y Mats Wilander (tres).

El avance de Sinner se da en una edición del Abierto de Australia que también presenció la clasificación del serbio Novak Djokovic, quien alcanzó la histórica cifra de 400 partidos ganados en torneos ‘Grand Slam’. Europa Press consignó que Djokovic igualó a Roger Federer con 102 triunfos en el torneo australiano tras vencer al neerlandés Botic Van de Zandschulp en sets corridos (6-3, 6-4, 7-6(4)), en un encuentro que se extendió por dos horas y 44 minutos. Djokovic experimentó un episodio de tensión en el segundo set cuando, tras perder una ventaja de 3-0, envió una pelota con fuerza y casi golpea a una recogepelotas, situación que recordó su descalificación del US Open en 2020.

La victoria de Djokovic no solo lo sostiene en la competencia, sino que lo convierte en el tenista con más apariciones en la segunda semana de un ‘grande’, superando a Federer con 70 presencias. A sus 38 años y 255 días, Djokovic es el jugador de mayor edad que logra avanzar a esta instancia en Australia desde 1988, según lo detallado por Europa Press. El serbio espera por el ganador entre Jakub Mensik, de República Checa, y el estadounidense Ethan Quinn.

El torneo, en sus jornadas decisivas, ha estado marcado por la exigencia física derivada de temperaturas elevadas y partidos maratónicos en la pista central de Melbourne, consideradas condiciones desafiantes tanto por jugadores como por la organización, informó Europa Press. El protocolo de calor extremo —que determina el cierre del techo por parámetros como temperatura del aire, radiación, humedad y velocidad del viento— resultó determinante en el desarrollo de la tercera ronda para Sinner, quien evidenció el desgaste físico producto de los esfuerzos acumulados en la defensa de su título.

El paso de Sinner y Djokovic a la segunda semana conforma nuevamente una parte del núcleo de favoritos en el certamen oceánico, con sus próximas presentaciones aguardadas para definir nuevas marcas y posibles protagonistas en la etapa final de la edición actual, según reportó Europa Press.