El Gobierno envía efectivos para colaborar en la extinción de incendios forestales en Chile

La misión internacional compuesta por nueve especialistas españoles, con experiencia en extinción de incendios, gestión de emergencias y operaciones de coordinación aérea, trabajará junto a las autoridades chilenas durante diez días para reforzar la respuesta ante los incendios forestales que afectan a Chile. Según detalló el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el equipo llegó este sábado al país sudamericano siguiendo una solicitud de asistencia formalizada por el gobierno chileno.

Tal como publicó el Ministerio, la delegación española está integrada por cuatro profesionales pertenecientes a los dispositivos del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, tres de la Generalitat de Cataluña, uno de la Junta de Andalucía y un miembro adicional de Protección Civil. El grupo permanecerá en territorio chileno hasta el 3 de febrero, desarrollando tareas de apoyo técnico, asesoramiento y refuerzo operacional para la contención de los incendios.

El medio informó que el despliegue de estos especialistas responde a la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil, conocido por sus siglas UCPM. Esta solicitud inicial, tramitada por Chile el 19 de enero, incluyó una petición específica a España para movilizar un equipo FAST (Forest Assessment and Support Team), especializado en la evaluación y el asesoramiento ante emergencias por incendios de grandes dimensiones. El grupo FAST cuenta con experiencia reconocida en labores que abarcan desde la alerta temprana hasta la extinción y las fases de recuperación postincendios. Según el reporte del Ministerio, el equipo FAST presta su apoyo tanto en tareas de asesoría técnica como en operaciones de respuesta directa.

De acuerdo con la información oficial, la coordinación de estas labores se realizará en conjunto con la Corporación Nacional Forestal de Chile (CONAF), el organismo responsable de la administración de incendios forestales en ese país. El equipo español tiene previsto colaborar directamente en la elaboración de estrategias para la gestión de la emergencia, la planificación de operaciones de extinción y la optimización de los recursos disponibles para combatir el fuego.

El medio precisó que no es la primera vez que expertos españoles participan en la respuesta internacional ante incendios forestales en Chile. Durante 2023 también se envió un equipo FAST desde España para asistir en una situación similar en el país sudamericano. Además, en 2024 esta misma unidad ha sido movilizada para auxiliar en emergencias por incendios en Guatemala y Bolivia, demostrando la capacidad de España para aportar asistencia de alto nivel ante crisis medioambientales en diferentes contextos regionales.

Según explicó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los miembros del equipo desplazado a Chile poseen capacitación y experiencia acumuladas en diversas fases de la gestión de incendios: desde la identificación de riesgos y medidas preventivas hasta la intervención operativa en situaciones críticas y el asesoramiento en el manejo postincendios. El medio detalló que, en el terreno, los expertos actuarán como punto de enlace técnico entre los equipos nacionales chilenos y los recursos internacionales movilizados, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones coordinadas y la integración de recursos humanos y materiales.

El envío de esta delegación española forma parte de las respuestas articuladas a través de mecanismos multilaterales de protección civil, como el UCPM, que permite la rápida movilización de recursos y personal especializado a petición de países afectados por emergencias de gran magnitud. Según consignó el Ministerio, la cooperación hispano-chilena, en este caso, se orienta a potenciar las capacidades de Chile frente a episodios de incendios forestales intensos, los cuales han sido agravados en la región por diversos factores climáticos y medioambientales.

Finalmente, el Ministerio precisó que la duración prevista de las labores de estos profesionales será de diez días, tras los cuales está programado el regreso del equipo a España el 3 de febrero. Durante este periodo, la misión priorizará las labores de coordinación estratégica, la asistencia técnica especializada y la formación de equipos locales en protocolos avanzados para la extinción de incendios, de acuerdo con el reporte difundido por el propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.