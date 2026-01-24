El australiano Michael Matthews se impone con superioridad en el Gran Premio de Castellón

El ciclista australiano Michael Matthews (Team Jayco AlUla) ganó este sábado el Gran Premio de Castellón-Ruta de la Cerámica 2026 tras ser el más fuerte del grupo en el exigente repecho final, con una pendiente de hasta el 12 por ciento de desnivel, después de completar los 171,7 kilómetros, con salida en Castellón y llegada en Onda, y donde el fuerte viento fue el gran protagonista del día.

Así, el australiano sucede al portugués António Morgado (UAE Team Emirates-XRG) como vencedor de una carrera que vivió su tercera edición tras dos años de éxito y está instalada en el calendario internacional ciclista como una de las primeras pruebas de entidad. Aunque mostró en la salida una ligera cojera como fruto de una caída en la Clàssica Camp de Morvedre del día anterior, eso le impidió a Matthews lucir su gran golpe de pedal en llegadas de esfuerzos cortos.

La jornada comenzó marcada por fuertes rachas de viento en la línea de salida en Castellón que acompañaron al pelotón durante todo el recorrido. Justo en las rampas del primer puerto, el Alto de la Coma, los españoles Carlos García Pierna (Burgos Burpellet BH) y Mikel Bizkarra (Euskaltel-Euskadi), los belgas Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo Team) y Kenny Molly (Van Rysel Roubaix), el húngaro Márton Dina (MBH Bank CSB Telecom Fort), y el neerlandés Enzo Leijnse (Anicolor/Campicarn) aprovecharon para formar la escapada de la prueba.

Ese grupo llegó a tener casi seis minutos de ventaja sobre un pelotón del que tiraba el Team Jayco AlUla pensando en las opciones de su hombre fuerte, un Matthews vencedor hace dos ediciones en la línea de meta de Onda. Se neutralizó en la subida al último puerto, el Collado de Ayódar, donde Morgado lanzó un ataque sin éxito y al que respondieron los XDS Astana Team, el italiano Christian Scaroni y el uruguayo Guillermo Thomas Silva, junto con el español Héctor Álvarez.

Sin embargo, ya en el repecho final, la fuerza del australiano sirvió para que se llevara el Gran Premio de Castellón-Ruta de la Cerámica 2026, repitiendo triunfo como en 2024, con el español Pau Miquel (Bahrain-Victorious) ocupando el segundo puesto y el eslovaco Lukás Kubis (Unibet Rose Rockets) acabando en la tercera posición.