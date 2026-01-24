Crónica del Villarreal CF - Real Madrid, 0-2

Kylian Mbappé registró su vigésimo primer gol en el mismo número de jornadas de LaLiga EA Sports tras sellar un doblete en el Estadio de La Cerámica. El delantero francés, según informó Europa Press, concretó el 0-2 definitivo frente al Villarreal en tiempo de descuento mediante un penal, después de haber abierto el marcador en el arranque de la segunda mitad. Con estos tantos, el Real Madrid sumó 51 puntos y se colocó provisionalmente en el liderato, superando al FC Barcelona, que se ubica dos unidades por detrás aunque con un partido menos disputado.

El desarrollo del encuentro, reportó Europa Press, mostró a un Real Madrid que supo consolidar una propuesta seria y equilibrada, especialmente en la segunda parte. La escuadra dirigida por Álvaro Arbeloa presentó un once vertical pero sólido, capaz de responder físicamente a las exigencias del Submarino Amarillo, equipo que pelea por el acceso a los puestos de Liga de Campeones. La baja temprana por lesión de Juan Foyth, sustituido por Rafa Marín en el minuto 24, condicionó al Villarreal, que acumuló su tercera derrota consecutiva.

Durante el primer tiempo, la dinámica del partido presentó una lucha intensa, con pocas intervenciones destacadas de los porteros. El medio detalló que tanto el Villarreal como el Real Madrid optaron por ataques rápidos y constantes transiciones, sin lograr romper el empate. Vinícius intentó abrir el marcador para los visitantes mientras Arda Güler se destacó por su movilidad y creatividad en la línea ofensiva. Alberto Moleiro, por parte del Villarreal, generó espacios, y Pape Gueye dispuso la ocasión más clara con un potente disparo cercano al descanso.

De acuerdo con Europa Press, la segunda mitad inició con el Real Madrid fortaleciendo su control, logrando el primer gol antes del minuto 50. Una internada de Vinícius terminó en un rechazo dentro del área, que Mbappé aprovechó para marcar el 0-1. La respuesta local llegó en una jugada ensayada pero Gerard Moreno no acertó entre los tres palos. Con el avance de los minutos, el desgaste físico se hizo notable en el equipo amarillo, mientras el Real Madrid sostuvo la ventaja mediante un planteamiento táctico firme y el rendimiento de jugadores como Eduardo Camavinga y Jude Bellingham.

La gestión de cambios en el Villarreal no modificó la tendencia del partido y los intentos ofensivos fueron limitados. Las incorporaciones de Pepe y Oluwaseyi en el tramo final no lograron alterar la defensa blanca. Europa Press precisó que el segundo tanto de Mbappé llegó en el tiempo añadido, cuando fue objeto de penal, cobrándolo él mismo y sentenciando el resultado.

Las alineaciones titulares, informadas por Europa Press, incluyeron a Luiz Junior, Pau Navarro, Foyth, Renato Veiga y Pedraza como la línea de fondo del Villarreal, acompañados por Buchanan, Parejo, Gueye, Moleiro, Gerard Moreno y Mikautadze. Por parte del Real Madrid, la formación se completó con Courtois en portería; Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras en defensa; Camavinga, Güler y Bellingham en el medio; y Mastantuono, Vinícius y Mbappé en ataque.

Entre las sustituciones, Rafa Marín ingresó por el lesionado Foyth en la primera mitad, mientras que Pepe y Oluwaseyi sumaron minutos en el minuto 70 y Partey y Ayoze lo hicieron en el 77. En el cuadro blanco, Gonzalo reemplazó a Mastantuono en el 74 y Brahim sustituyó a Güler en el 80. El árbitro Soto Grado amonestó a Foyth, Buchanan y Navarro del Villarreal y a Mastantuono del Real Madrid.

En términos de aforo, el Estadio de La Cerámica albergó a 20.432 asistentes durante este compromiso de la jornada 21. La derrota deja al Villarreal fuera de la zona alta de la tabla, mientras el Real Madrid continúa su ascenso en la búsqueda del título bajo la dirección de Arbeloa, quien mantiene el protagonismo ofensivo de Mbappé y la capacidad de adaptación del equipo ante rivales de alta exigencia.