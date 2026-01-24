Asraf Beno desvela si Kiko Rivera e Isa Pantoja se han reencontrado tras sus entrevistas en televisión

Después del consejo profesional que recibieron Isa Pantoja y Asraf Beno por parte de su psicóloga, la actitud del matrimonio ante la posibilidad de un reencuentro familiar entre Isa y Kiko Rivera se enfrió considerablemente. El especialista habría advertido sobre las dificultades de cambiar determinadas conductas, al considerar rasgos vinculados con el entorno familiar, la exposición mediática y diferencias generacionales, lo que reforzó las dudas de Isa sobre la sinceridad de su hermano. Según detalló el medio Telecinco en la última intervención de Asraf en el programa '¡De viernes!', este conjunto de factores mantiene el distanciamiento entre los dos hermanos sin señales de acercamiento inmediato.

De acuerdo con la información presentada en Telecinco, Asraf Beno se refirió a los intentos producidos después de las declaraciones públicas de Kiko Rivera, quien hace meses ofreció varias entrevistas en televisión relatando su ruptura con Irene Rosales y asumiendo errores cometidos en el vínculo con su hermana. En estas entrevistas, Rivera expresó su deseo de recuperar la relación con Isa Pantoja y pidió disculpas abiertamente por los episodios pasados. El efecto de estas palabras fue inmediato en el entorno de Isa, ya que Asraf consideró que el dj mostraba arrepentimiento genuino y le sugirió a su esposa recuperar el contacto: “Le dije: ‘Parece que es un Kiko cambiado, se está comportando diferente, ¿por qué no le das una oportunidad? Quedas con él, no vas a perder nada’”, relató Beno, de acuerdo con Telecinco.

Sin embargo, la reacción de Isa Pantoja fue emocionalmente compleja frente a estos gestos públicos de su hermano. Según explicó Asraf Beno al programa de Telecinco, Isa vivió el testimonio de Kiko con tristeza y lágrimas, describiendo al dj como una figura paterna. La posibilidad de un reencuentro despertó esperanza, aunque esta ilusión duró poco debido a nuevos comportamientos o comentarios públicos de Rivera. Beno comenzó a dudar de la sinceridad de Kiko cuando detectó menciones indirectas que le parecieron inadecuadas en contexto de la reconciliación, como frases comparativas que no correspondían a un proceso de disculpas.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Telecinco, el distanciamiento volvió a intensificarse luego de que Isa y Asraf consultaron con su psicóloga sobre la situación. El profesional habría expuesto sus reservas acerca de un cambio profundo de conducta en Kiko Rivera, fundamentándose en la dinámica familiar, la exposición continuada en los medios y la diferencia de edades. Según Asraf, este análisis terminó de desalentar a Isa Pantoja, quien optó por tomar distancia para evitar nuevos episodios que pudieran afectar su estabilidad emocional.

Este combinado de factores mantiene a los hermanos sin contacto directo, según reportó Telecinco, mientras persiste una postura de espera hasta que alguno muestre voluntad explícita de modificar la situación. Asraf Beno también compartió su postura personal, al admitir que se sintió inicialmente aliviado al ver a Kiko Rivera reconocer públicamente los daños provocados a su hermana y solicitarle perdón. No obstante, una segunda entrevista que concedió el dj provocó un giro en la percepción de Beno, quien advirtió un cambio negativo de actitud y renovadas reservas sobre las posibilidades reales de reconciliación familiar.

La situación entre ambos permanece así en un estado de pausa, sin acercamientos prácticos, reflejando tensiones que combinan cuestiones emocionales, mediáticas y aconsejadas por especialistas. Telecinco consignó que la opción de retomar la relación se mantiene en suspenso, a la espera de que uno de los dos hermanos decida dar el primer paso de manera clara y consistente.