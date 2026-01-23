Williams no estará en el shakedown de Barcelona por el tardío desarrollo de su monoplaza

El programa original de Williams para la pretemporada se vio alterado cuando la escudería debió reorganizar sus planes y optó por no participar en el shakedown inaugural en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Según informó el medio que cubre la actualidad de la Fórmula 1, la decisión responde a los retrasos en el desarrollo del nuevo monoplaza, el FW48, destinado a la temporada 2026. Ante esta situación, el equipo británico priorizó destinar recursos y tiempo a una serie de ensayos privados, en vez de al evento oficial colectivo, con el objetivo de optimizar la preparación para las primeras pruebas oficiales previstas en Bahréin y el posterior debut competitivo en Melbourne.

De acuerdo con la información publicada por el medio especializado, la ausencia de Williams será una de las más notorias en el inicio de la nueva era técnica de la Fórmula 1. Este shakedown del Circuit de Barcelona-Catalunya representa la primera ocasión en que los autos bajo el nuevo reglamento rodarán en pista y tendrá lugar entre el 26 y el 30 de enero. El evento se realizará a puertas cerradas, sin acceso para público ni medios de comunicación, conforme detalló la organización del circuito catalán.

El comunicado oficial de Williams explicó que la situación se debe, principalmente, al retraso en la fabricación y ajuste del FW48, lo cual obliga al equipo a replantear su inicio de temporada. Los responsables de la escudería señalaron que se centrarán en un programa de pruebas alternativo, orientado a maximizar el rendimiento del auto antes de comparecer en los test oficiales de Bahréin, previos al arranque del campeonato en el Gran Premio de Melbourne. La formación de Grove agradeció el apoyo de sus seguidores y expresó confianza en que la espera valdrá la pena con vistas a un 2026 lleno de expectativas por el nuevo marco reglamentario.

El shakedown en Montmeló marcará el estreno internacional de la nueva generación de monoplazas que introducirán modificaciones sustanciales en la categoría, siguiendo lo establecido por el reglamento técnico que entrará en vigor en 2026. Tal como publicó el medio, los principales cambios afectan la aerodinámica de los vehículos, las unidades de potencia y las normas de sostenibilidad. Estos ajustes han resultado en autos de menor longitud y peso, incorporación de aerodinámica activa, una mayor contribución del sistema eléctrico y la utilización de combustibles 100% sostenibles, lo que busca transformar radicalmente la competencia.

El calendario de presentaciones de nuevos autos avanzó a ritmo desigual entre las escuderías. Mercedes, Red Bull, Alpine, Haas y Racing Bulls ya exhibieron públicamente sus modelos adaptados al nuevo reglamento. Por otro lado, Audi —que ingresa a la máxima categoría desde 2026— mostró el diseño de su monoplaza, mientras que Cadillac, otro de los nuevos participantes, todavía no reveló públicamente su propuesta técnica para la temporada mencionada.

El Circuit de Barcelona-Catalunya, sede tradicional de la Fórmula 1, vivirá otro momento destacado cuando albergue el Gran Premio de Barcelona-Catalunya entre el 12 y el 14 de junio de 2026. Esta carrera figurará como la novena fecha del calendario mundialista y marcará el retorno de la competencia internacional a territorio catalán tras el comienzo de la temporada.

Los cambios que entran en vigor con el nuevo reglamento buscan impulsar el avance tecnológico del campeonato y potenciar la sostenibilidad. Según explicaron fuentes del sector a los medios, el aumento en el peso de la energía eléctrica y la implementación del combustible sostenible constituyen parte de la hoja de ruta de la FIA hacia una mayor responsabilidad medioambiental en competencias automovilísticas.

El shakedown en Montmeló tendrá como objetivo servir de primera toma de contacto para ajustar parámetros bajo el renovado marco técnico, permitiendo a los equipos recopilar datos indispensables antes de adentrarse en la fase oficial de pruebas. La ausencia de Williams en este contexto sitúa todavía más atención sobre el rendimiento que logre mostrar la escudería cuando finalmente estrene el FW48 en pista.

Varios equipos consideran esta primera instancia en Barcelona como una oportunidad para recibir retroalimentación temprana sobre los desafíos que presentan las nuevas normativas. Aunque el acceso restringido limita la cobertura mediática, los equipos aprovecharán estos días para optimizar la puesta a punto técnica y operativa de sus monoplazas, antes de los exámenes más exigentes durante los test y las carreras ya puntuables del campeonato mundial.

En el contexto de una creciente competencia y de la presión inherente a la adaptación tecnológica, la decisión de Williams de posponer su debut público se inscribe en la estrategia de minimizar riesgos y asegurar un mayor desarrollo previo a la exposición en instancias oficiales. Según consignaron los medios especializados, el impacto de estos retrasos y la reacondicionamiento de sus programas de ensayo tendrán seguimiento en las próximas semanas, a medida que avance la preparación de la estructura británica rumbo a la etapa 2026 de la Fórmula 1.