Se restablece el servicio de tren en todas las líneas de Rodalies este viernes

Renfe ha restablecido el servicio de tren en todas las líneas de Rodalies desde este viernes a las 6 horas tras el corte que ha dejado sin trenes a Catalunya dos días.

La recuperación progresiva del servicio presenta afectaciones en algunas líneas: la línea R1 acumula demoras que pueden superar los 30 minutos, mientras que en la R4 se realiza transporte alternativo por carretera entre Martorell (Barcelona) y Sant Vicenç de Calders (Tarragona), ha informado Rodalies en un comunicado.

En los servicios regionales, no hay incidencias en las líneas R11, R13, R14, R16, R17, RT1, RT2, RT3, RL3y RG1 pero en la R15 hay servicio alternativo por carretera entre Reus y Ribarroja (Tarragona).

