Morningstar DBRS baja la calificación de Stellantis a 'BBB' por retos del grupo en EE.UU. y Europa

Morningstar DBRS advirtió que la capacidad de Stellantis para mejorar sus márgenes operativos depende en gran medida del éxito de sus próximos lanzamientos de productos, la recuperación de participación de mercado y la reversión de la tendencia negativa en su rentabilidad. Según publicó Morningstar DBRS, estos factores resultan cruciales para que la perspectiva de la agencia sobre el consorcio automovilístico pase de negativa a estable, en un contexto donde las presiones sobre el sector y la empresa se mantienen latentes, sobre todo en los principales mercados de Norteamérica y Europa.

La agencia de calificación rebajó el grado crediticio de Stellantis de ‘BBB’ alta a ‘BBB’, manteniendo una tendencia negativa. De acuerdo con el reporte de Morningstar DBRS, la decisión se basó en los desafíos persistentes que enfrentan los ingresos y la rentabilidad del grupo multinacional durante los dos últimos años, etapas en las que dichas métricas mostraron debilidades notables. Morningstar DBRS explicó que la baja calificación refleja un contexto de menores ingresos y márgenes erosionados, arrastrados por distintos factores internos y externos.

Entre los motivos principales, detalló Morningstar DBRS, aparecen un calendario de lanzamientos de nuevos modelos que resultó inferior respecto a la competencia e incluyó varios retrasos. Estos aplazamientos limitaron la capacidad de Stellantis para ofrecer alternativas frescas al mercado en plazos competitivos, erosión que se acentuó debido a ciertos problemas de calidad detectados en algunos modelos recientes. Estos problemas implicaron un aumento relevante en los costos por garantías, lo que incrementó las presiones sobre la rentabilidad operativa.

El entorno externo también impone desafíos relevantes. Morningstar DBRS resaltó que tanto Europa como Norteamérica presentan escenarios más competitivos e innovadores, lo que dificulta la recuperación de márgenes y la consolidación de las ventas. El mercado observa, por una parte, aranceles estadounidenses adicionales que incrementan los costes de los vehículos en ese país y, por otra, una creciente competencia internacional, especialmente en el segmento de autos eléctricos, donde la rentabilidad de los nuevos modelos resulta aún limitada.

La agencia recalcó que, si bien se espera un crecimiento de los ingresos de Stellantis, la proyección para el periodo 2026-2028 anticipa que el incremento será modesto, en la franja del 6% al 8%, con la rentabilidad manteniéndose bastante por debajo de los niveles de 2023, que se situaron en torno al 16%. Esta expectativa incorpora tanto la presión competitiva como el impacto de los costos adicionales y los desafíos asociados con la electrificación, un proceso que ha cambiado radicalmente la dinámica del sector automotor y de las estrategias de negocio en los principales conglomerados.

Morningstar DBRS señaló que aunque espera cierto impulso en las ventas, especialmente en Norteamérica, la mejora no compensa todavía el deterioro de la estructura de rentabilidad. El informe de la agencia indicó que en Europa los envíos aumentaron un 8% durante el tercer trimestre de 2025, donde el segmento B registró una recuperación significativa frente a trimestres previos, pero advirtió que el crecimiento técnico no es suficiente para revertir los riesgos subyacentes. Según Morningstar DBRS, la empresa sigue afrontando problemas estructurales que afectan a toda la industria, junto con obstáculos propios de su organización y oferta comercial.

El informe también incluyó que la agencia valorará una revisión de tendencia a estable en la calificación crediticia si Stellantis logra tres objetivos: consolidar el éxito en los lanzamientos de nuevos modelos, estabilizar o mejorar su presencia global en términos de cuota de mercado y detener la tendencia negativa en sus márgenes operativos. Morningstar DBRS enfatizó, en paralelo, que si la rentabilidad continuara en niveles bajos o se deteriorara aún más, la calificación podría ser ajustada nuevamente a la baja.

En el análisis, Morningstar DBRS remarcó que el entorno de competencia en los mercados automovilísticos de Europa y Norteamérica se ha profundizado, aumentando la complejidad de la gestión estratégica para fabricantes de gran envergadura como Stellantis. El informe reiteró que los desafíos no se limitan a la coyuntura interna del grupo, sino que se inscriben en un contexto en el que toda la industria enfrenta transformaciones profundas, derivadas del avance de la electrificación, la presión de nuevos actores, la evolución tecnológica y la volatilidad de los costos.

Morningstar DBRS concluyó que, si bien las proyecciones apuntan a un posible crecimiento en ventas en ciertas regiones y segmentos, el peso de los retos estructurales, la presión en los márgenes y la necesidad de ajustar la estrategia hacen que la perspectiva para Stellantis permanezca frágil y condicionada a cambios sustanciales en su desempeño y capacidad de respuesta frente al entorno desafiante.