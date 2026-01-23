La productora Atrece Creaciones recibe el premio Global Visionaries, que otorga Spain Film Commission, por 'Mudras'

El largometraje documental dirigido por María Salgado, con la colaboración de Bobby Bedi en la dirección asociada, ha llevado a las bailarinas Mónica de la Fuente y su hija Nazaré a recorrer localidades tanto de la India como de España, con énfasis en Valladolid, Castilla y León y Madrid, para dar forma a una obra que entrelaza tradiciones dancísticas de ambos países. Según consignó Spain Film Commission, esta producción, titulada 'Mudras. Tejiendo hilos invisibles', establece un puente entre el flamenco y las danzas tradicionales indias, visión lograda a través del trabajo de Atrece Creaciones, cuyo aporte ha sido reconocido con el premio Global Visionaries.

De acuerdo con la información publicada por Spain Film Commission, el galardón se entregó este viernes durante la octava edición del FITUR Screen, evento dedicado al turismo y al sector audiovisual europeo que se realiza en el marco de FITUR 2026. El reconocimiento distingue una labor destacada en la consolidación de la primera coproducción oficial entre España e India al amparo del tratado bilateral vigente entre ambos países.

La película, que cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Valladolid, la Junta de Castilla y León, Casa de la India y la participación de RTVE en España, llegará a las salas de cine durante la próxima primavera, informó Spain Film Commission en un comunicado. El largometraje, producido por Anna Saura, Marino García y Bobby Bedi, da seguimiento al viaje personal y artístico de Mónica de la Fuente en su descubrimiento de las artes del sur de la India hace treinta años, mientras su hija, Nazaré, emprende décadas después una travesía similar, guiada por el deseo de enriquecerse de la misma cultura y colaborar con su madre en la creación de una nueva obra coreográfica.

El organismo organizador, Spain Film Commission, subrayó el carácter emblemático de 'Mudras' no solo por tratarse de la primera producción realizada bajo el tratado bilateral entre España e India, sino también por el modo en que rinde homenaje a la colaboración creativa internacional. Tanto Anna Saura, fundadora y directora de Atrece Creaciones, como Rishabh Chopra, jefe de producción de Yash Raj Films —considerada la productora más antigua de Bollywood—, recibieron el reconocimiento por impulsar las relaciones culturales y audiovisuales entre ambas naciones.

La narrativa documental de 'Mudras' recorre un trayecto de ida y vuelta que fusiona el pasado y el presente de las protagonistas y de las expresiones artísticas de España e India. Spain Film Commission detalló que el enfoque de la obra radica en la exploración de los lazos invisibles entre culturas y generaciones a través del lenguaje de la danza. En este sentido, la realización busca mostrar la influencia recíproca y el enriquecimiento mutuo derivados de la convivencia de ambas tradiciones escénicas.

El premio Global Visionaries otorgado a Atrece Creaciones en el marco de FITUR Screen reconoce tanto la creatividad en el proyecto como la visión estratégica en la gestión de una coproducción internacional. Según lo expresado en el comunicado de Spain Film Commission, este reconocimiento pone de relieve la importancia de las alianzas en la industria audiovisual y la capacidad de estas colaboraciones para tender puentes culturales entre países.

'Mudras. Tejiendo hilos invisibles' implica no solo la fusión artística de dos bailarinas procedentes de diferentes generaciones, sino la materialización de una colaboración mucho más amplia entre equipos y profesionales de España e India. Esta coproducción ha involucrado actores institucionales y empresas del sector público y privado, mostrando un modelo de trabajo conjunto para futuras iniciativas entre ambas industrias audiovisuales.

El foro FITUR Screen, donde se realizó la entrega del premio, sirve como plataforma para el intercambio de experiencias y el fortalecimiento de proyectos conjuntos entre el turismo cultural y la producción audiovisual. Según declaró Spain Film Commission, la edición de este año buscó destacar ejemplos donde las producciones audiovisuales se han convertido en motor de promoción turística y multiplicador de vínculos internacionales, en línea con el enfoque del propio documental 'Mudras'.

La obra destaca también la cooperación en términos logísticos y creativos entre España e India, representada en la alianza entre Atrece Creaciones y Yash Raj Films. Esta asociación permitió la realización de rodajes en empresas y localizaciones clave de ambos territorios, facilitando la convivencia de estilos y técnicas. Spain Film Commission enfatizó que este modelo sirve de referencia para otras iniciativas bilaterales y anticipa nuevas oportunidades para el sector audiovisual ibérico en el mercado internacional.

El proceso de producción de 'Mudras' ha sido acompañado por entidades públicas y culturales, como Casa de la India en Valladolid, reafirmando el papel de las instituciones en el fomento de las artes escénicas y audiovisuales de la región. Spain Film Commission recalcó la contribución de este tipo de proyectos al posicionamiento internacional de Valladolid y Castilla y León como escenarios atractivos para el desarrollo de coproducciones audiovisuales.

La historia personal de Mónica de la Fuente con la danza y la inspiración que su hija Nazaré encuentra en la India aportan una dimensión íntima al documental, que trasciende el simple relato artístico. Ambas protagonistas encarnan la potencialidad del intercambio cultural y la evolución intergeneracional de las tradiciones, elementos que, según el comunicado oficial, han sido determinantes para la obtención del reconocimiento internacional.

Spain Film Commission también remarcó la importancia de dar visibilidad a iniciativas como 'Mudras' en certámenes internacionales, ya que aumentan la proyección del cine documental y fortalecen los lazos de cooperación cultural entre naciones. La producción se suma así a un selecto grupo de obras respaldadas por tratados de coproducción, instrumentos fundamentales para consolidar la presencia de la industria audiovisual española en mercados exteriores y facilitar la movilidad de profesionales y recursos técnicos.

El estreno en cines previsto para la próxima primavera abrirá una etapa de exhibición pública que, según las previsiones institucionales, contribuirá tanto al diálogo intercultural como a la promoción del sector audiovisual español e indio. La producción se inscribe dentro del marco de actividades impulsadas por el acuerdo bilateral, cuyo objetivo es fomentar el flujo de contenidos, el desarrollo industrial y la cooperación en las industrias culturales de ambos países.

La participación de organismos como RTVE respalda la visibilidad del proyecto en España y refleja el interés de los medios públicos en apoyar narrativas que reflejen la diversidad y la interacción global. Spain Film Commission señaló que la implicación de distintos niveles institucionales refuerza el tejido artístico y profesional del país, consolidando el papel de España como socio estratégico en la coproducción internacional.

En suma, según las declaraciones recogidas por Spain Film Commission, el proyecto documental 'Mudras' resume una década de esfuerzos orientados a tejer alianzas creativas e institucionales, proporcionando un ejemplo concreto de cómo la coproducción puede favorecer el entendimiento y la innovación en el ámbito audiovisual global.