La muerte de 11 personas a manos de las milicias ADF desata un nuevo éxodo en Kivu Norte (RDC)

La repentina huida de residentes en el sector de Mwenye, localizado en la provincia de Kivu Norte, ha sido confirmada tras los recientes ataques armados que dejaron un saldo de 11 muertos, según informaron funcionarios y miembros de organizaciones civiles. Este desplazamiento masivo se produce en medio del temor generalizado tras dos asaltos perpetrados por las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), una milicia armada relacionada con el grupo yihadista Estado Islámico, de acuerdo con la información difundida por el portal 7sur7 y recogida también por la emisora Radio Elimu.

Según detalló el delegado del gobernador, Monga Mabanga Julio, el primer episodio violento tuvo lugar durante la madrugada, cuando las ADF irrumpieron en la localidad de Mavwe Mavwe. El ataque dejó cinco muertos y numerosas viviendas incendiadas. Esta acción responde a la modalidad habitual de incursión de este grupo armado, caracterizada por ataques sorpresivos a comunidades rurales y la destrucción de bienes para sembrar el pánico en la zona, reportó 7sur7.

Poco más de un día después, un nuevo asalto atribuido al mismo grupo ocurrió en la comunidad de Mako; allí hubo seis víctimas mortales, confirmó la sociedad civil local al medio Radio Elimu. Tras este segundo ataque, el miedo se apoderó de la población, que optó por desplazarse masivamente por el territorio de Lubero en busca de refugio, detalló Mabanga Julio al medio digital.

El representante de la entidad juvenil de Mwenye, Prince Kisyano, señaló para Radio Elimu que "el enemigo ataca a civiles en zonas donde no hay fuerzas de seguridad", lo que ha agravado la percepción de desprotección. Kisyano manifestó la necesidad urgente de reforzar las posiciones de seguridad en toda la región, ya que la ausencia de presencia militar facilita la actividad armada de las ADF contra la población.

Las ADF, grupo armado surgido en Uganda y actualmente activo en el este de la República Democrática del Congo, ha incrementado sus acciones en los últimos años. Estos ataques han desencadenado desplazamientos repetidos de comunidades que sufren la violencia directa, generando situaciones de crisis humanitaria en varias zonas rurales, según datos recabados tanto por autoridades locales como por representantes de la sociedad civil y organismos de medios como 7sur7 y Radio Elimu.

Este nuevo ciclo de violencia y desplazamientos expone las dificultades persistentes del gobierno congoleño para garantizar la seguridad en Kivu Norte, una provincia afectada desde hace tiempo por conflictos armados y presencia de grupos insurgentes. Las comunidades lamentan la falta de protección estatal, mientras denuncian recurrentemente la impunidad con la que operan las milicias en extensas áreas donde la presencia estatal es mínima, según reportes locales.

Organizaciones de la sociedad civil instaron a las autoridades a tomar medidas inmediatas para salvaguardar a los civiles y garantizar la protección de los derechos de las personas que han sido forzadas a dejar sus hogares. La situación humanitaria se agrava ante la limitada capacidad de respuesta de instituciones estatales y organizaciones internacionales presentes en la zona, reportó Radio Elimu.

Los continuos ataques y los desplazamientos forzados en Kivu Norte forman parte de una crisis prolongada que afecta a grandes sectores de la población en la región oriental de la República Democrática del Congo. Las dinámicas de inseguridad y las acciones de las ADF han convertido zonas rurales como Mwenye y Lubero en escenarios recurrentes de violencia y migraciones internas bajo amenaza, información reiterada por distintos actores locales y confirmada por diferentes medios presentes en la zona.