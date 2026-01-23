La Guardia Costera de China recupera los cuerpos de dos filipinos tras un naufragio en aguas en disputa

Horas después de que una embarcación de carga desapareciera en las inmediaciones de la isla de Huangyan, en una de las áreas marítimas más disputadas del sureste asiático, la Guardia Costera de China confirmó la recuperación de los cuerpos de dos tripulantes filipinos y el rescate con vida de otros 17 miembros de la tripulación. De acuerdo con información divulgada por la Guardia Costera de China, la operación de salvamento se mantiene activa para dar con el paradero de cuatro personas que continúan desaparecidas tras el naufragio.

Según reportó la Guardia Costera de China, el accidente tuvo lugar durante la madrugada, cuando la embarcación presentó serios problemas técnicos a unos 101 kilómetros (55 millas náuticas) de la costa china, en aguas consideradas en disputa en el mar de China Meridional. El barco, que operaba como buque de carga y transportaba alrededor de veinte personas, perdió contacto en las proximidades de la isla de Huangyan, zona estratégicamente relevante debido tanto a las rutas de navegación comercial como a los intereses geopolíticos internacionales.

La respuesta de rescate se activó de inmediato, con varios buques de la Guardia Costera movilizándose hacia el lugar del incidente para prestar auxilio a la tripulación. La Guardia Costera informó en un comunicado que catorce de los sobrevivientes rescatados presentan condiciones estables, mientras que el esfuerzo principal se concentra en ubicar a los cuatro restantes miembros del equipo que aún figuran como desaparecidos. El operativo sigue desplegado en la zona, intensificando las maniobras de búsqueda en coordinación con los protocolos de emergencia marítima.

De acuerdo con información publicada por la Guardia Costera de China, el accidente ocurre en un contexto de tensiones recurrentes en la región. El jueves, Pekín anunció que colabora con el Gobierno de Filipinas para definir una agenda orientada a establecer futuros diálogos respecto a las disputas marítimas en el mar de China Meridional, un escenario frecuentemente marcado por confrontaciones y desencuentros diplomáticos. Las autoridades chinas subrayaron la disposición a trabajar conjuntamente, con el objetivo de mitigar la frecuencia e intensidad de estos incidentes en aguas cuya soberanía es objeto de múltiples reclamaciones.

Según detalló el medio, la región en la que ocurrió el naufragio ha sido escenario de controversia internacional durante décadas. Limítrofe con China y otros estados del sudeste asiático como Filipinas, la zona ha sido declarada de interés estratégico por el gran número de rutas marítimas que la atraviesan, vitales para el flujo del comercio global. Además, estudios han sugerido que debajo de sus aguas podrían encontrarse relevantes reservas de hidrocarburos, lo que incrementa el valor de las reivindicaciones sobre la soberanía y control de la zona.

Las relaciones entre China y Filipinas han estado caracterizadas por reiterados señalamientos y acciones en torno al tránsito y la presencia de embarcaciones en el área. Pekín ha implementado en diversas ocasiones medidas frente a barcos filipinos, alegando que ingresan en un territorio marítimo que considera bajo su jurisdicción. Según consignó la Guardia Costera de China, dicha postura responde a su interpretación de los límites marítimos, en contraste con la perspectiva de Manila y otros países de la región, quienes también reclaman derechos sobre esas aguas.

El naufragio y la operación de rescate han vuelto a centrar la atención en la fragilidad de la seguridad marítima en el mar de China Meridional, un espacio donde convergen intereses comerciales, energéticos y políticos de gran escala. La zona constituye una de las principales vías marítimas para el transporte internacional, con miles de barcos atravesando sus aguas anualmente y una importancia creciente para el comercio de mercancías y materias primas.

Al cierre de esta edición, la búsqueda de los cuatro tripulantes desaparecidos continúa en coordinación con equipos marítimos y aéreos, mientras las autoridades chinas y filipinas mantienen comunicación sobre las siguientes medidas a adoptar en cuanto al seguimiento del caso. Según publicó la Guardia Costera de China, la prioridad reside en salvaguardar la vida de quienes permanecen en paradero desconocido y esclarecer los hechos que llevaron al naufragio del buque de carga en una de las áreas marítimas más sensibles del mundo.