La Generalitat reclama al Gobierno central actuaciones de emergencia en las playas valencianas

El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat Valenciana, Marc García Manzana, precisó que las cimentaciones de varios edificios de cuatro o cinco plantas en Tavernes de la Valldigna se encuentran actualmente expuestas al aire como consecuencia del reciente temporal marítimo en el litoral valenciano. Según informó el medio que reportó el hecho, la administración autonómica remarcó que la gravedad de estos daños directos en viviendas y terrazas revela la urgencia de tomar medidas inmediatas para salvaguardar la integridad de las construcciones y evitar consecuencias de mayor alcance.

De acuerdo con los datos recogidos por la Generalitat, los efectos del temporal costero afectaron principalmente a Tavernes de la Valldigna, aunque también se registraron incidentes significativos en otras localidades como Sagunto, Moncófar y Altea. Según detalló el comunicado oficial, representantes autonómicos realizaron desplazamientos a las zonas perjudicadas para recabar información de primera mano y dialogar con los residentes afectados por el fenómeno atmosférico, actividad que fue reflejada en los reportes del medio citado.

El director general García Manzana expresó durante su visita la necesidad de activar “actuaciones de emergencia ya”, y solicitó al Gobierno central intervenciones de protección como la instalación de tablestacas, escolleras o una combinación de ambas estructuras. Según declaró el funcionario, la prioridad es impedir que el nuevo oleaje impacte directamente sobre las bases de los edificios ya vulnerados, e insistió en que la falta de respuesta inmediata podría agravar la situación.

Aparte de la respuesta urgente solicitada, la administración autonómica insiste—según consignó el mismo medio—en la importancia de abordar una estrategia estructural a largo plazo para proteger las playas contra la erosión y prevenir futuras inundaciones. García Manzana declaró que hasta el momento solo se ha implementado una de las siete actuaciones de regeneración planeadas históricamente en la franja costera. “Aunque lleguen tarde, seguimos pidiendo esas actuaciones a largo plazo”, enfatizó el director general ante el medio, reiterando la necesidad de completar los proyectos originalmente previstos para el litoral valenciano.

En relación con la reconstrucción de los daños, la Generalitat reclamó al Ejecutivo central la expedición veloz de las autorizaciones correspondientes para que los propietarios de viviendas y negocios puedan iniciar la reparación de los destrozos causados por el mar. El mismo representante autonómico recordó ejemplos anteriores en los que procesos similares fueron imprescindibles tras temporales previos, y enfatizó la importancia de facilitar dichas labores para la recuperación de los afectados.

En palabras de García Manzana, las tareas de aporte de arena, si bien necesarias, no bastan por sí solas para garantizar la integridad de la línea de playa. Según sus declaraciones publicadas por los medios, las intervenciones deben integrar soluciones que combinen la aportación de sedimentos con elementos que aporten rigidez a la playa, como espigones o estructuras sumergidas, de modo que se refuerce la protección del litoral ante nuevos temporales.

Por último, la Generalitat reiteró, según el medio, que el último episodio climático pone en evidencia el proceso de regresión que sufren las playas valencianas, lo que refuerza la exigencia de soluciones tanto de carácter inmediato como definitivo para proteger las personas, sus propiedades y el patrimonio natural y turístico de la Comunitat Valenciana.