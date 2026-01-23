Agencias

La Fiscalía archiva las diligencias contra Julio Iglesias por "la falta de competencia" de la Audiencia Nacional

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado archivar las diligencias de investigación contra el cantante Julio Iglesias por las presuntas agresiones sexuales contra dos exempleadas de su servicio doméstico ante la "falta de competencia" del tribunal para conocer de hechos que habrían ocurrido en el Caribe.

En un decreto de archivo, recogido por Europa Press, el Ministerio Público toma esta decisión destacando la "falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados".

Dos antiguas trabajadoras --una empleada de hogar y una fisioterapeuta-- aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por 'elDiario.es' en colaboración con Univisión Noticias.

Una de estas empleadas sostiene haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

Así se desprende de la investigación realizada durante tres años, en los que se ha contactado con 15 exempleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

