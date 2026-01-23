La eurozona muestra una recuperación "deslucida" en enero, con síntomas de deterioro del empleo, según PMI

El crecimiento de la actividad del sector privado de la zona euro ha arrancado el año manteniendo el mismo ritmo de expansión que al cierre de 2025, lo que supone una recuperación "bastante deslucida", con una mejoría en la situación de Alemania, mientras que Francia vuelve a recaer.

El mercado laboral ofrece síntomas de que el débil crecimiento de la región puede no ser suficiente para mantener los niveles de empleo, según la lectura preliminar del índice PMI.

En concreto, en el mes de enero, el índice PMI compuesto para la zona euro se mantuvo estable en 51,5 puntos, después de que el dato del sector servicios bajara a 51,9 enteros desde los 52,4 de diciembre de 2025, mientras que el PMI manufacturero se situó en 49,4 puntos, frente a los 48,8 del mes anterior.

"La recuperación todavía parece bastante deslucida", afirma Cyrus de la Rubia, economista jefe de Hamburg Commercial Bank, para quien el escaso crecimiento de los nuevos pedidos "no sugiere un cambio radical", sino que, por contra, apunta a que la situación seguirá igual en los próximos meses.

La lectura adelantada del PMI para el mes de enero confirma cierta recuperación de Alemania, donde el índice compuesto marca máximos de 3 meses, con 52,5 puntos, frente a los 51,3 de diciembre, con una mayor expansión de los servicios (53,3 puntos), mientras que las manufacturas siguen en contracción, con un PMI de 48,7 enteros, aunque algo mejor que los 47 puntos al cierre de 2025.

En el caso de Francia, el dato del PMI compuesto de enero volvió a entrar en contracción con una lectura de 48,6 puntos, frente a los 50 enteros, que equivalen al punto de equilibrio, en el mes de diciembre de 2025, después de que los servicios alcanzasen los 51 puntos, frente a los 50,7 del mes anterior, pero las manufacturas empeorasen a 47,9 desde los 50,1 del final de 2025.

En el conjunto de la zona euro, en el primer mes de 2026, los autores de la encuesta PMI destacan que, si bien la actividad total y los nuevos pedidos siguieron creciendo en enero, se recortaron los niveles de empleo, poniendo así fin a una secuencia de tres meses de crecimiento de las plantillas. A pesar de esta caída de los niveles de personal, las empresas pudieron reducir los pedidos pendientes debido a la ralentización del crecimiento de los nuevos pedidos.

A este respecto, De la Rubia advierte de que el debilitamiento de las cifras de empleo en el sector servicios y los recortes continuos en la industria manufacturera apuntan a una tasa de desempleo algo más alta en los próximos meses, lo que sugiere que la débil trayectoria de crecimiento actual podría no bastar para mantener un nivel de empleo estable, especialmente a medida que las empresas siguen esforzándose por optimizarse más, incluyendo "la implementación de soluciones de inteligencia artificial".

Al mismo tiempo, la inflación de los costes se aceleró por tercer mes consecutivo en enero, mientras que los precios cobrados también aumentaron a un ritmo más rápido, por lo que los resultados de la encuesta PMI "no son nada tranquilizadores" para el Banco Central Europeo (BCE), que refuerza el argumento de mantener sin cambios los tipos de interés, mientras que los 'halcones' incluso podrían defender que el siguiente movimiento debería ser hacia arriba en lugar de hacia abajo