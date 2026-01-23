La Almudena acogerá una misa funeral el 29 de enero por las víctimas, dos días antes del homenaje de Estado

La ceremonia religiosa en recuerdo de quienes fallecieron en el accidente ferroviario de Adamuz se ha definido pocas horas después de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitó oficialmente la celebración de un acto en honor a las víctimas, informaron fuentes de la Provincia Eclesiástica de Madrid. La misa funeral se celebrará en la Catedral de Santa María la Real de La Almudena en Madrid el jueves 29 de enero a las 19:00 horas, una fecha establecida tras coordinar la propuesta con las diócesis de Getafe y Alcalá de Henares, según confirmó el organismo eclesiástico.

El medio detalló que la carta enviada por Díaz Ayuso llegó al arzobispado el jueves a las 14:00 horas y, aunque la Iglesia ya contemplaba la organización de una celebración religiosa de este tipo, la misiva sirvió para concretar la fecha y sumar apoyos institucionales. De acuerdo con la información publicada, la decisión se tomó conjuntamente entre las tres diócesis de la provincia eclesiástica de Madrid, con lo que se consensuó la convocatoria del funeral para el día 29 de enero. En paralelo, se prevé la realización de liturgias equivalentes en la Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Merced, en Huelva, y en la Mezquita-Catedral de Córdoba el mismo día.

Según consignó la Provincia Eclesiástica de Madrid, la iniciativa de la misa surge como una manifestación de respeto y acompañamiento a las familias afectadas por la tragedia. Además, el acto en La Almudena precederá al homenaje oficial de Estado, previsto para el sábado 31 de enero en la ciudad de Huelva. Dicha ceremonia estatal ha sido acordada por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, y tiene el propósito de rendir tributo conjunto y oficial a las víctimas del siniestro.

El medio reportó que la coincidencia de las misas en Madrid, Huelva y Córdoba responde a la voluntad de facilitar espacios de duelo a las comunidades más directamente relacionadas con las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba. Estas celebraciones religiosas permitirán la asistencia tanto de familiares como de autoridades y representantes sociales, y su objetivo principal es ofrecer un entorno para la oración y el recuerdo.

La organización de los actos religiosos y del homenaje estatal ha implicado la coordinación entre diversos estamentos: la Iglesia, los gobiernos autonómicos y el Ejecutivo central. Según detalló la Provincia Eclesiástica de Madrid, la planificación se desarrolló tras consultar a los obispos de las diócesis implicadas, garantizando así la participación de las instituciones religiosas más relevantes del territorio.

Además, de acuerdo con el medio, la ceremonia estatal del sábado en Huelva cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, y busca establecer un marco de reconocimiento público y oficial a quienes perdieron la vida en el accidente, así como mostrar solidaridad con las familias y allegados.

La Almudena, espacio elegido para la misa funeral de Madrid, es también un símbolo de la capital y suele acoger eventos institucionales de especial trascendencia. Según la Provincia Eclesiástica, la catedral abrirá sus puertas para recibir a representantes de las familias, autoridades y toda persona que desee unirse al acto conmemorativo, tal como reveló el medio citado.

Estas actividades se suman a otras expresiones de duelo previstas en diferentes provincias, lo que refleja la repercusión nacional del siniestro ferroviario. La coordinación de calendarios y lugares busca facilitar la asistencia de quienes desean expresar su acompañamiento y respeto hacia las víctimas y quienes les sobreviven.