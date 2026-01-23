Agencias

Irán confirma la muerte de 600 "terroristas" de entre los más de 3.100 por la represión de las protestas

Guardar

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha informado este viernes de que entre los 3.117 muertos en las protestas de las últimas semanas hay 600 "terroristas", así como 2.427 civiles y agentes de las fuerzas de seguridad.

El Gobierno iraní ha confirmado estas cifras apenas unos días después de que la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, una oficina gubernamental que se encarga de las familias de los fallecidos en conflictos bélicos, informara de estas cifras, en el que fue el primer balance oficial desde que comenzaron los enfrentamientos.

Estas cifras están aún lejos de las que han ofrecido algunas organizaciones de Derechos Humanos, que hablan de hasta 5.000 muertos por la represión de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, así como de hasta 26.000 detenciones.

Araqchi también ha mencionado que los recientes "ataques terroristas" que ha sufrido Irán han dejado más de 400 edificios oficiales destruidos, además de 750 comisarías, 200 escuelas, 300 ambulancias y 800 vehículos, casi 5000 centros religiosos, entre otros bienes e instalaciones, en un mensaje en redes sociales.

Estas nuevas protestas en Irán estallaron en los últimos días de diciembre de 2025, en medio de una grave crisis económica, con caídas récord del valor de la moneda local, el rial. Durante varios días, varias ciudades del país fueron escenario de unas manifestaciones que fueron duramente reprimidas.

Irán ha responsabilizado a fuerzas externas de avivar la violencia en las manifestaciones con el fin de justificar una posible intervención de Washington, una vez el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con atacar de nuevo al país si continuaba la represión de las protestas.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sony presenta los auriculares LinkBuds Clip con diseño abierto

Sony lanza un innovador dispositivo auditivo que permite disfrutar de audio de alta definición y permanecer atento al entorno, gracias a tres opciones de escucha, batería de larga duración, resistencia al agua y funciones avanzadas para llamadas y personalización

Sony presenta los auriculares LinkBuds

Un equipo de Oxford diseña proteínas con capacidad cuántica, abriendo una nueva frontera en la biotecnología

Científicos británicos crean moléculas capaces de detectar señales magnéticas y ondas de radio en organismos vivos, una hazaña que abre el camino a innovadoras soluciones médicas, como la localización precisa de tumores o la administración personalizada de fármacos

Un equipo de Oxford diseña

Mayte Uceda aborda la fuerza de los lazos familiares en 'Los amores paralelos': "El amor no lo salva todo"

Dos hermanas enfrentan profundas diferencias personales y sociales en una novela que entrelaza pasión, sacrificio y lucha de clases durante la Revolución de Asturias, donde la autora explora cómo las presiones históricas y familiares ponen a prueba todo vínculo afectivo

Mayte Uceda aborda la fuerza

Antoine Griezmann se lesiona el muslo izquierdo en el entrenamiento

Antoine Griezmann se lesiona el

Más de 10.000 firmas en Change.org piden una calle para los vecinos de Adamuz (Córdoba) por su solidaridad

Impulsan una campaña digital para rendir homenaje a la respuesta altruista tras la tragedia ferroviaria en Córdoba, buscando reconocimiento público y permanente que destaque la actitud ejemplar de la población durante una de las jornadas más difíciles recientes

Más de 10.000 firmas en