Ferrari presenta el nuevo SF-26 para afrontar el "reto extremadamente interesante" de 2026

Charles Leclerc y Lewis Hamilton liderarán la nueva etapa de la escudería italiana con un automóvil revolucionario, creado tras meses de intenso desarrollo técnico para enfrentarse a los profundos cambios que redefinirán la máxima categoría en 2026

El monoplaza SF-26 marca el debut de una nueva etapa para Ferrari, con un diseño que incorpora pintura brillante tras siete años de acabado mate y una combinación de colores en la que el rojo domina acompañado por negro, blanco y detalles en azul, estos últimos asociados a los patrocinadores HP e IBM. La escudería italiana presentó oficialmente el vehículo con el que Charles Leclerc y Lewis Hamilton competirán en la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Fórmula 1, según consignó el medio Europa Press.

El equipo Scuderia Ferrari HP detalló que el SF-26 inaugura un ciclo regulatorio inédito en la máxima categoría automovilística. Entre las principales novedades, el modelo incorpora aerodinámica delantera móvil y otorga mayor peso a la gestión de la energía híbrida en la unidad de potencia. Ferrari destacó en su comunicado que este monoplaza nace como consecuencia de "un gran esfuerzo de equipo" y responde a los profundos cambios técnicos que entrarán en vigor a partir del inicio de esa temporada.

Tal como informó Europa Press, la decoración elegida busca reflejar la conexión entre el pasado y el presente del Cavallino Rampante. Con motivo del septuagésimo segundo monoplaza creado por la casa de Maranello, Ferrari introduce elementos estéticos nuevos pero mantiene la esencia del color rojo, rindiendo homenaje a la tradición de la marca. Se añaden toques de negro y blanco y, en menor proporción, azul, identificando la alianza con socios tecnológicos.

Frédéric Vasseur, director general de la escudería, señaló que el SF-26 simboliza "el comienzo de un viaje completamente nuevo" y consideró que el proyecto se desarrolló dentro de un contexto de exigencia técnica derivado de la remodelación del reglamento de la Fórmula 1. "Este coche es el resultado de un gran esfuerzo de equipo y marca el comienzo de un viaje completamente nuevo, construido en torno a diferentes reglamentos que suponen un reto extremadamente interesante para todos", afirmó Vasseur, según recogió Europa Press.

El próximo ciclo en la Fórmula 1, que empezará a regir en 2026, supone para Ferrari una oportunidad de reposicionarse luego de una temporada 2025 en la que el equipo se mantuvo alejado de los puestos de favoritos. La transición hacia una nueva base técnica implica para el equipo adoptar cambios significativos e innovaciones en la construcción del vehículo, incluyendo la aplicación de nuevas reglas sobre la aerodinámica y el uso intensivo de la energía híbrida.

La presentación del SF-26 también refuerza el compromiso de Ferrari con la tradición y la renovación. La escudería optó por retomar la pintura brillante, lo que representa un regreso a un aspecto icónico, luego de varias temporadas de acabado mate. Los colores elegidos y la integración de los logotipos de socios estratégicos como HP e IBM evidencian la colaboración tecnológica en este nuevo prototipo.

De acuerdo con Europa Press, los pilotos Charles Leclerc y Lewis Hamilton conducirán el SF-26 durante 2026, enfrentando la competencia en el marco de un reglamento que busca modificar el desarrollo de las carreras a través de mayores oportunidades para la estrategia, debido principalmente al cambio en la aerodinámica y en la funcionalidad de la unidad de potencia híbrida. El desarrollo del SF-26 implicó meses de trabajos minuciosos por parte del equipo técnico y de diseño, quienes centraron esfuerzos en cumplir las nuevas y exigentes regulaciones.

Ferrari manifestó en su comunicado un afán integrador entre la tradición de la marca y la ambición competitiva que define al equipo de Maranello, subrayando el desafío que representa el escenario técnico de la Fórmula 1 en 2026. La escudería remarcó que el lanzamiento del SF-26 constituye un hito en su historia y que el trabajo asociado a su desarrollo involucró a diferentes áreas y expertos, reflejando el objetivo de alcanzar la excelencia en un contexto de cambios profundos en la categoría.

