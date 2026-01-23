Embolsados más de 600 camiones en diferentes vías de la red principal en León

La cifra de más de 600 camiones detenidos en numerosas carreteras principales de la provincia de León refleja la magnitud de la interrupción causada por la borrasca ‘Ingrid’. La Subdelegación de León ha comunicado a través de sus canales oficiales que las condiciones meteorológicas han provocado el bloqueo de vehículos pesados en diversos puntos estratégicos, afectando tanto al tráfico regional como al tránsito de mercancías de largo recorrido.

Según informó la Subdelegación de León, la acumulación de camiones se ha registrado en cuatro vías principales de la red viaria provincial. En la A-6 se encuentran estacionados 265 vehículos de transporte de carga, mientras que la A-66 soporta el parón de 90 camiones. Otros cien han sido obligados a detenerse en la N-630 y 150 más permanecen varados en la CL-622. Las restricciones se aplican únicamente a los vehículos de alto tonelaje, con el objetivo de evitar accidentes y atascos ante las adversas condiciones meteorológicas asociadas a la tormenta ‘Ingrid’.

De acuerdo con la información proporcionada por la Subdelegación, las dificultades se deben a la presencia de nieve, hielo y visibilidad reducida, factores que han limitado gravemente la circulación en estos corredores clave para el transporte por carretera. Autoridades locales han implementado controles y desvíos, prohibiendo la circulación de vehículos pesados en varios tramos críticos, con la intención de garantizar la seguridad de conductores y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y mantenimiento.

El impacto logístico afecta, sobre todo, al sector del transporte de mercancías, ya que un elevado número de camiones permanece inmovilizado, lo que implica potenciales retrasos en la entrega de productos y materias primas. La Subdelegación de León señaló que se han adoptado medidas para informar permanentemente a los transportistas y coordinar la respuesta entre las fuerzas de seguridad, los equipos de la Dirección General de Tráfico (DGT) y los operarios de limpieza de carreteras.

Tal como detalló la Subdelegación, la situación muestra signos de mejoría. Los portavoces oficiales han confirmado que se prevé reducir el nivel de alerta en ciertos tramos durante las próximas horas, en función de la evolución del temporal y de las intervenciones de los equipos de limpieza. El objetivo es permitir la reanudación progresiva del tráfico de camiones y normalizar la circulación en las arterias principales lo antes posible.

La tormenta ‘Ingrid’ ha puesto a prueba tanto las infraestructuras como la capacidad de respuesta de los dispositivos de seguridad y vialidad en la provincia de León. Desde los primeros avisos meteorológicos, la Subdelegación ha emitido comunicaciones preventivas y recomendaciones para conductores, instando a extremar la precaución, atender a la señalización variable y consultar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier viaje por la zona afectada.

Hasta el momento, no se han consignado incidentes graves asociados directamente al embolsamiento de camiones, aunque las autoridades mantienen una vigilancia constante para intervenir rápidamente ante cualquier eventualidad derivada de la evolución de la borrasca. La coordinación entre Guardia Civil, servicios de emergencias y responsables de infraestructuras resulta fundamental para abordar los retos logísticos y de seguridad que plantea una acumulación tan significativa de vehículos estacionados en plena red vial.

El medio local ha dado cuenta del impacto de la tormenta en los desplazamientos y la actividad del sector transporte. La Subdelegación recordó que la restricción del tráfico de camiones tiene carácter temporal y responde únicamente a cuestiones de seguridad y gestión del tráfico. Mientras tanto, los transportistas afectados permanecen a la espera de que las condiciones permitan la reanudación de sus rutas habituales por la A-6, la A-66, la N-630 y la CL-622, los principales ejes viarios de la provincia.

Los responsables provinciales han reiterado su compromiso de mantener informada a la ciudadanía y al sector del transporte respecto de cualquier cambio en la situación. El operativo especial se ha mantenido activo durante todo el desarrollo de la borrasca ‘Ingrid’, con actualizaciones periódicas y actuaciones en los puntos más críticos de la red de carreteras afectadas.