El primer ministro de Guinea presenta su dimisión tras la victoria de Doumbouya en las presidenciales

El primer ministro de Guinea, Amadou Oury Bah, ha presentado su dimisión y la de su Gobierno al presidente del país, Mamady Doumbouya, un paso que "marca un nuevo inicio" después de la victoria del mandatario en las elecciones presidenciales celebradas el 28 de diciembre de 2025, sin que por ahora esté claro si volverá a ser nombrado para el cargo.

La Presidencia guineana ha afirmado que Doumbouya "aceptó la dimisión del Gobierno, presentada por el primer ministro, Amadou Oury Bah". "Ha indicado que, en línea con la norma republicana, esta dimisión permite marcar una nueva etapa tras las presidenciales del 28 de diciembre, que tuvieron lugar en calma y en un ambiente festivo", ha señalado.

Así, Doumbouya ha felicitado a Oury Bah y "a la totalidad del Gobierno" por "las diferentes responsabilidades y misiones que llevaron a cabo en servicio de la nación", al tiempo que ha confirmado que el primer ministro seguirá en funciones hasta que haya una decisión sobre quién será su sustituto.

El paso ha llegado después de que la Unión Africana (UA) decidiera levantar la suspensión vigente sobre Guinea desde el golpe de Estado de 2021 que derrocó a Alpha Condé tras haber alcanzado un "hito decisivo en su transición" con la celebración de las elecciones presidenciales.

Doumbouya, se hizo con más del 86,7 por ciento de los votos tras la eliminación de las candidaturas de sus principales opositores, con lo que iniciará un primer mandato de siete años al frente del país. De hecho, figuraba como favorito para hacerse con la victoria tras el veto a la oposición y en medio de críticas tanto por su deriva autoritaria como por incumplir su promesa de no presentarse como candidato tras el periodo de transición.