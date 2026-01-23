Agencias

El presidente de Adif asumirá consecuencias si se determina que alguna acción suya ha influido en el accidente

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, ha asegurado que "asumirá las consecuencias" si la investigación determina que alguna "acción u omisión" por su parte influyó en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

"En cuanto a mi persona, si en la finalización de la investigación se determina que alguna acción por mi parte no ha ayudado o ha influido en este accidente, no tenga ninguna duda, que asumiré las consecuencias que se determinen", ha manifestado.

Así se ha expresado el directivo este viernes en una rueda de prensa convocada para explicar el accidente del pasado domingo, junto al secretario de Estado del Ministerio, José Antonio Santano, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

En este sentido, Marco de la Peña ha incidido en que "sin dudarlo y desde el minuto cero" acatará las consecuencias que se determinen al finalizar la investigación.

EuropaPress

