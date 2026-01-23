Agencias

El Ejército de Israel mata a tiros a un hombre de 59 años en una operación militar en Cisjordania

Un residente de Madama perdió la vida tras resultar herido de bala durante una intervención militar, mientras las fuerzas israelíes retuvieron el cuerpo e impidieron el acceso de sanitarios, según informaron fuentes palestinas y medios locales

Guardar

La Autoridad General de Asuntos Civiles de la Autoridad Palestina comunicó que las fuerzas israelíes trasladaron el cuerpo de Jabrin Ahmed Jabrin Qat, el residente de Madama muerto por disparos del Ejército de Israel, a un lugar no revelado e impidieron el acceso de los servicios médicos tras los hechos. El incidente ocurrió en la localidad de Madama, situada a alrededor de diez kilómetros al sur de Nablús, durante una operación militar de las fuerzas israelíes en Cisjordania, según informó la agencia WAFA y recogió el medio.

WAFA precisó que Jabrin Ahmed Jabrin Qat, de 59 años, resultó gravemente herido después de recibir disparos por parte de las fuerzas israelíes. Los equipos de emergencias no pudieron llegar a su ubicación porque el Ejército israelí lo habría impedido directamente, según indicó la agencia. Posteriormente, los efectivos militares trasladaron al herido a un destino desconocido, tal como difundió WAFA citando testimonios de testigos y fuentes médicas palestinas.

El medio reportó que este suceso se inscribe en el contexto del aumento de las operaciones militares israelíes en Cisjordania tras los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otras facciones palestinas. Desde ese momento, las incursiones del Ejército israelí y los actos de violencia llevados a cabo por colonos en Cisjordania y Jerusalén Este han provocado la muerte de aproximadamente 1.050 palestinos, según cifras de la Organización de las Naciones Unidas citadas por WAFA.

La Autoridad Palestina detalló a través de un comunicado publicado en redes sociales que el fallecido murió como consecuencia de “balas de la ocupación”. El comunicado también destacó que las fuerzas israelíes retuvieron el cuerpo de la víctima, acto que ha generado nuevas tensiones entre las comunidades locales y las autoridades. Hasta el momento, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no emitieron declaraciones respecto a la operación ni al incidente concreto de Madama, reportó la agencia palestina.

Según publicó WAFA, las cifras de violencia y muertes en este territorio habían experimentado un incremento sostenido desde inicios de 2023. Desde el 7 de octubre de ese año se produjo un notable aumento de las incursiones, aunque incluso durante los primeros nueve meses ya se habían registrado máximos históricos de fallecidos en la región. Naciones Unidas documentó que, a lo largo de 2024, cerca de 500 palestinos murieron en incidentes relacionados con la ocupación y el conflicto en Cisjordania y Jerusalén Este. Durante 2025, la misma organización registró la muerte de 240 personas en ese contexto. Además, en lo que va del presente año, la ONU confirmó oficialmente otras dos muertes en Cisjordania atribuidas a acciones militares.

Los reiterados incidentes, como el ocurrido en Madama, han generado preocupación entre las organizaciones internacionales y han contribuido a mantener la tensión en la región, reportó WAFA. La ausencia de información oficial por parte de las autoridades israelíes sobre los detalles de la operación de Madama se mantiene, mientras la situación humanitaria y de seguridad en Cisjordania continúa deteriorándose según el monitoreo de agencias internacionales.

Temas Relacionados

Ejército de IsraelCisjordaniaJabrin Ahmed Jabrin QatAutoridad PalestinaNablúsJerusalén EsteOperaciones militaresConflicto palestino-israelíHamásNaciones UnidasEUROPAPRESS

Últimas Noticias

El Consejo de DDHH de la ONU pide a Irán que adopte medidas para detener las ejecuciones extrajudiciales

La resolución aprobada exige al Gobierno iraní reformas que frenen violaciones, impidan condenas a muerte por delitos menores y garanticen juicios justos, acceso libre a internet y protección de derechos fundamentales ante represión y violencia sistémica

El Consejo de DDHH de

Antonio Rodríguez: "Va a ser un partido esperemos de tú a tú"

El asistente de dirección del conjunto madridista expresó confianza en las opciones del equipo para conquistar la Supercopa frente al Barça, resaltó la motivación y destacó el papel clave de jugadoras como María Méndez y Eva Navarro

Antonio Rodríguez: "Va a ser

Un tribunal suizo impone libertad vigilada a uno de los dueños del bar incendiado en Suiza

La Justicia de Suiza pone en libertad a Jacques Moretti, uno de los propietarios del local donde murieron 40 personas, tras pagar fianza y asumir restricciones, en medio de protestas de autoridades italianas y familiares de las víctimas

Un tribunal suizo impone libertad

EEUU respalda al primer ministro de Haití tras las presiones para apartarle del cargo

Washington mantiene firme su postura a favor del actual jefe de Gobierno en Puerto Príncipe ante la inminente disolución del Consejo Presidencial de Transición, subrayando la necesidad de liderazgo frente a la crisis e inseguridad desatadas por grupos armados

EEUU respalda al primer ministro

Caroline Weir: "Es importante para el club, queremos ganar nuestro primer título"

La mediocampista escocesa destaca la motivación del vestuario frente a una final histórica en Castellón, subraya la confianza en el cuerpo técnico y en el grupo, y señala el rol fundamental de la experiencia colectiva ante el Barcelona

Caroline Weir: "Es importante para