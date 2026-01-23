Agencias

El Banco de Japón mantiene tipos y eleva sus previsiones de PIB e inflación

El Consejo de Política Monetaria del Banco de Japón ha decidido este viernes mantener sin cambios el tipo de interés de referencia "en torno al 0,75%", mientras que ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento e inflación.

El instituto emisor confía en que la economía japonesa continúe creciendo moderadamente, con las economías extranjeras retomando la senda del crecimiento y a medida que se intensifica gradualmente el "ciclo virtuoso de ingresos a gastos", impulsado por factores como las medidas económicas gubernamentales y las condiciones financieras flexibles.

Aunque advierte de que la evolución de la economía de Japón se verá afectada por el impacto de las políticas comerciales y de otro tipo en cada jurisdicción.

En cuanto a la inflación, ve probable que la tasa interanual del IPC de referencia, que excluye los alimentos frescos, se desacelere a un nivel inferior al 2% en el primer semestre de 2026, aunque la inflación subyacente continuará aumentando moderadamente.

De tal modo, el Banco de Japón ahora estima que el PIB del país creció un 0,9% en 2025, dos décimas más de lo previsto el pasado mes de octubre, mientras que para este año anticipa una expansión del 1%, frente al 0,7% anterior, pero de cara a 2027 proyecta un crecimiento del PIB del 0,8%, dos décimas por debajo de lo augurado en octubre.

En cuanto al IPC de referencia, reitera su estimación del 2,7% para 2025, mientras que eleva una décima la de este año, hasta el 1,9%, y confirma la expectativa de una subida del 2% el próximo año.

En el caso del IPC subyacente, la entidad ha revisado dos décimas al alza la previsión para 2025, que eleva al 3%, y en otras dos décimas el pronostico de 2026, hasta el 2,2%. De cara al próximo año, la institución prevé una inflación subyacente del 2,1%, una décima por encima de lo proyectado en octubre.

"Los riesgos para las perspectivas incluyen la evolución de la actividad económica y los precios en el exterior bajo el impacto de las políticas comerciales y de otro tipo en cada jurisdicción, el comportamiento de las empresas en la fijación de salarios y precios, y la evolución de los mercados financieros y cambiarios", ha advertido la entidad, subrayando la necesidad de prestar la debida atención al impacto de estos riesgos sobre la actividad económica y los precios de Japón.

