EEUU ofrece a Petro "garantías" de que no será detenido durante su reunión del 3 de febrero

El Gobierno colombiano ha obtenido de Estados Unidos garantías de que el presidente Gustavo Petro no será detenido durante su próximo viaje a Washington para reunirse con su homólogo norteamericano, Donald Trump, visto lo sucedido con el mandatario venezolano (y, como Petro, acusado de narcotráfico por el presidente estadounidense) Nicolás Maduro.

Maduro fue apresado por el Ejército estadounidense durante una operación ejecutada el 3 de enero en Caracas. El presidente venezolano está acusado de vínculos con el narcotráfico y sobre Petro pesa también la misma acusación. "Más vale que vigile su culo", escribió Trump en redes sociales solo horas después de confirmar la detención de Maduro y señalar a Petro como poseedor de "fábricas donde hace cocaína".

"Se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado", ha hecho saber el Gobierno colombiano tras la conversación mantenida este viernes entre la ministra de Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Durante los temas a tratarán en la reunión estarán, como cabía esperar, "la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica".

