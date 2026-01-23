Agencias

Con Málaga y la Plataforma Málaga por la Paz llaman a movilizarse "contra el imperialismo de Trump"

Convocan a manifestarse en la capital andaluza este sábado, en rechazo a la política internacional de Estados Unidos y a las amenazas militares, exigiendo respeto al derecho internacional, solidaridad con Venezuela y Palestina y el fin del rearme

Representantes de la Plataforma Málaga por la Paz pusieron de relieve la importancia de llenar las calles del centro de la ciudad para defender la paz, la soberanía de los pueblos y el respeto al derecho internacional, según publicó el medio fuente. De acuerdo con las organizaciones convocantes, la movilización busca expresar un rechazo frontal al imperialismo, las amenazas militares y el rearme, así como mostrar solidaridad con Venezuela y Palestina.

El concejal y portavoz del grupo municipal Con Málaga (Podemos e Izquierda Unida), Nicolás Sguiglia, acompañado por miembros de las entidades que conforman la Plataforma Málaga por la Paz, convocó este sábado 24 de enero a la ciudadanía a sumarse a una manifestación que se desarrollará desde las 12:00 en la calle Alcazabilla. Según informó la fuente, la protesta se organiza bajo el lema “Paremos a Trump y al imperialismo. Solidaridad con Venezuela y Palestina. No a la OTAN. Por la paz y contra el rearme y la guerra”.

Sguiglia sostuvo que la iniciativa responde a la percepción generalizada entre los organizadores de que la administración de Donald Trump representa en la actualidad un factor determinante de desestabilización a nivel global. El portavoz argumentó que las acciones y políticas impulsadas desde Estados Unidos están “poniendo en riesgo la arquitectura del derecho internacional que ha costado décadas construir". Durante la conferencia de prensa, Sguiglia pidió que el Gobierno de España suspenda las relaciones con Estados Unidos “como mínimo mientras no se garantice el respeto al derecho internacional y a organismos como Naciones Unidas", según consignó el medio citado.

En el contexto de seguridad internacional, Sguiglia advirtió sobre el peligro que implica, desde su perspectiva, la participación de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Explicó que pertenecer a una alianza militar liderada por Donald Trump supone un riesgo importante, especialmente considerando la presencia de bases militares estadounidenses en Rota y Morón, Andalucía, lo cual, en su opinión, eleva la amenaza directa para la población andaluza.

Durante la comparecencia, los representantes recordaron que una moción presentada por Con Málaga en el Ayuntamiento, en la que se solicitaba condenar la política exterior estadounidense bajo Trump, fue rechazada por los votos negativos del Partido Popular (PP) y Vox. Esta decisión, según argumentó Sguiglia, acentúa la necesidad de que la ciudadanía se movilice activamente en las calles, tal como relató el medio.

El portavoz de Con Málaga hizo un llamamiento expreso a los gobiernos democráticos internacionales para que contribuyan al aislamiento político de Trump y, a la vez, apeló a la movilización ciudadana global: “hacemos un llamamiento a los gobiernos democráticos del mundo para que se aísle internacionalmente a Trump, y a los pueblos para que salgamos a la calle y le paremos los pies”, indicó en declaraciones recogidas por la fuente.

Carmen Máximo, portavoz sindical de Ustea, destacó la relevancia actual del contexto internacional e instó a la ciudadanía a responder con compromiso frente al avance del militarismo. Según consignó el medio informativo, Máximo subrayó la necesidad de asumir la responsabilidad de la solidaridad internacional que requiere la clase trabajadora, rechazando las amenazas y presiones que, en su opinión, deberían ceder el paso a la diplomacia y el respeto entre naciones.

Efraín Campos, coordinador local de Izquierda Unida, expresó el respaldo institucional de su formación a la convocatoria de protesta. Campos sostuvo que no se debe admitir el progreso de políticas basadas en la injerencia y las amenazas, citando situaciones pasadas y recientes en países como Panamá, Nicaragua, Venezuela y Groenlandia. Según el relato de la fuente, solicitó también que el Gobierno español reconsidere su alineamiento con Estados Unidos bajo la presidencia de Trump, así como con Israel, en consonancia con las fuerzas políticas que respaldaron la reciente investidura.

Nicolás Sguiglia aprovechó la convocatoria para dirigir un mensaje de apoyo hacia la sociedad estadounidense que, según sus palabras, “se está movilizando en Estados Unidos contra las políticas antidemocráticas y la política migratoria criminal de Trump, que vulnera derechos humanos básicos”, como recoge la fuente. Desde casi 8.000 kilómetros, el portavoz manifestó su solidaridad con quienes defienden los derechos fundamentales en aquel país.

La Plataforma Málaga por la Paz reiteró su llamamiento a la participación masiva para visibilizar la defensa de la paz y de los principios internacionales reconocidos, como respuesta ante la proliferación de acciones militares, las amenazas y la carrera armamentística internacional, según lo informado por la fuente original.

