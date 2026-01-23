CCOO del Hábitat convoca una concentración para garantizar los puestos de trabajo en el Grupo Losán

CCOO del Hábitat ha convocado a todas las plantillas con las que el Grupo Losán cuenta en el territorio nacional para una concentración el 5 de febrero en defensa del mantenimiento de los puestos de trabajo de la compañía, en proceso de reestructuración y cuyas empresas adeudan en la actualidad las nóminas de noviembre y diciembre de 2025 de sus empleados, así como la paga extra de Navidad.

El grupo maderero, que actualmente emplea a más de 800 personas, se encuentra en pleno proceso de negociación sobre su reestructuración con la banca, SEPI, acreedores y las aportaciones de los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia, comunidades donde se encuentran sus plantas.

El pasado 7 de enero el Juzgado de lo Mercantil de A Coruña presentó la homologación judicial al Plan de Viabilidad de la empresa, con un ámbito temporal hasta el año 2031, que se enmarca en un acuerdo de reestructuración respaldado por la mayoría cualificada de los acreedores y especifica las aportaciones de las administraciones públicas que se vinculan a este plan de negocio.

Durante la concentración, que tendrá lugar frente al Ministerio de Hacienda a las 12 horas, se exigirá la involucración de las administraciones, a las que el sindicato pide que "se pongan de acuerdo en el plan de viabilidad".

CCOO del Hábitat reclama un compromiso institucional del Gobierno Central con el resto de administraciones autonómicas que garantice una política industrial efectiva para el sector maderero y coordine las acciones que se están acometiendo para que la gestión empresarial esté orientada a un proyecto industrial de futuro que garantice la actividad y el empleo.

Desde el sindicato, han calificado de "nefasta" la gestión empresarial del grupo, y rechazan "cualquier salida que implique cierres, despidos o desmantelamiento industrial", exigiendo "transparencia, rendición de cuentas y un compromiso explícito con la garantía del empleo y el futuro industrial", aunque sea "dando un paso atrás y dejando el futuro de la compañía en otras manos", de carácter público o privado.

CCOO del Hábitat ha destacado que es "primordial" asegurar la cadena de valor que se genera dentro del sector forestal y maderero para "mantener el tejido productivo en amplias zonas rurales e industriales", ya que "fija la población, genera empleos estables y está alineado con la sostenibilidad, la economía circular y la transición ecológica".