Catorce CC.AA y Ceuta están en riesgo por lluvia, nieve, viento y olas con Galicia en rojo por oleaje de 9 metros

El pronóstico apunta a un descenso notable de la cota de nieve, que podría situarse por debajo de los 500 metros en Galicia y extenderse hacia la meseta norte, el interior del Cantábrico y el entorno de los Pirineos, además de otras áreas de montaña en el tercio oriental de la península, mientras que algunas áreas de la meseta sur también se mantener alerta. La previsión principal muestra que catorce comunidades autónomas y Ceuta están bajo riesgo debido a fenómenos adversos relacionados con la borrasca Ingrid, que este viernes traerá lluvias intensas, viento, nieve y fuerte oleaje, especialmente en el noroeste peninsular, según informó la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El medio estatal detalló que Galicia se encuentra en una situación particularmente delicada, con avisos rojos activos en A Coruña y Pontevedra por previsión de olas que podrían alcanzar hasta nueve metros a causa de un mar combinado del noroeste. Junto a este escenario extremo, cuatro comunidades autónomas mantienen alertas naranjas: Asturias, Cantabria, Castilla y León, y País Vasco. En estos territorios, la atención se centra tanto en el riesgo por olas elevadas, que afectan especialmente a los litorales asturiano y cántabro, como por la nieve, que se prevé que caiga de forma significativa en zonas de Lugo, Ourense, Pontevedra, León, Salamanca, Segovia, Soria y Zamora.

Según consignó la AEMET, los avisos por fuerte oleaje también alcanzan otras áreas, como la costa de Lugo y las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya. Más al sur, el riesgo también se extiende a los litorales de Almería, Cádiz y Granada, la isla de Mallorca y la costa de Ceuta. En todos estos tramos costeros, se anticipan condiciones marítimas adversas como consecuencia directa de la influencia de la borrasca Ingrid y el temporal atlántico.

En lo que respecta a la nieve, los avisos abarcan además de Galicia y Castilla y León, distintas áreas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Navarra y La Rioja, según reportó la Agencia Estatal de Meteorología. Regiones de Granada y Jaén, Huesca y Teruel, el suroccidente asturiano y los Picos de Europa, junto con Ávila, Burgos, Palencia, Salamanca y Valladolid, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Cáceres, y la Sierra de Madrid, forman parte también de las zonas señaladas por riesgo de nevada, además del Pirineo navarro y la Ibérica riojana.

Respecto a las precipitaciones, los datos recogidos por el organismo estatal anticipan lluvias repartidas de manera general en la península, aunque menos intensas y de carácter ocasional en Baleares, la fachada oriental y elebro y en la vertiente cantábrica. Donde se esperan las acumulaciones más importantes de lluvia es en Galicia y la zona del Estrecho, con precipitaciones que podrían alcanzar intensidad fuerte y persistente. La predicción también contempla posibilidad de tormentas localizadas con granizo pequeño, en particular en Galicia y el oeste de Andalucía.

El desarrollo de este episodio meteorológico se explicaría, según la AEMET, por el avance de varios frentes vinculados a la borrasca Ingrid, asociados con una masa de aire polar que provocará el descenso de la cota de nieve y el deterioro de las condiciones tanto meteorológicas como marítimas. Las acumulaciones más significativas de nieve se esperan en Galicia y la meseta norte, aunque las zonas montañosas de otras regiones peninsulares también podrían registrar nevadas cuantiosas.

En el archipiélago canario, la predicción señala la llegada de precipitaciones al final de la jornada, así como cielos nubosos durante buena parte del día. En cuanto al comportamiento de las temperaturas, la AEMET prevé un descenso generalizado en la Península, más sensible en el cuadrante noroeste, donde se esperan las mínimas más bajas al final de la jornada. Mientras tanto, los valores térmicos máximos no presentarán grandes variaciones en la mitad sureste, donde incluso podrían incrementarse ligeramente, una tendencia que también se prevé en el archipiélago balear. En Canarias, las temperaturas permanecerán estables.

El pronóstico incluye heladas de débiles a moderadas en la meseta norte, y en las zonas montañosas de la mitad septentrional, especialmente fuertes en el Pirineo. La ciudad con la mínima prevista más baja será León, que podría alcanzar los -2 grados Celsius. El comportamiento del viento según el parte de la AEMET será de régimen moderado de oeste y suroeste en la Península y Baleares, incrementando su fuerza hasta alcanzar rachas muy intensas en los litorales peninsulares, zonas montañosas de la mitad norte, Baleares y sectores del interior del tercio oriental. En Canarias, el viento soplará desde el norte con tramos de especial intensidad.

Como recordatorio, la AEMET mantiene los avisos naranjas por nevadas en Lugo, Ourense y Pontevedra, así como en varias provincias de Castilla y León. Los avisos por viento cubren áreas como Almería, Cádiz, Burgos, Albacete, A Coruña, Lugo, Pontevedra, el noroeste de Murcia y la zona del Guadalentín, en Lorca y Águilas, además de Ceuta. Por otro lado, los avisos por lluvias concentradas afectan a Cádiz y Ceuta.

De acuerdo con el pronóstico estatal, los cielos permanecen mayormente nubosos o cubiertos, salvo en el área mediterránea donde habrá aperturas con momentos de menor nubosidad. El tiempo permanecerá condicionado por el paso de los frentes asociados a la borrasca Ingrid y la influencia de un temporal de origen atlántico, que determina el patrón meteorológico de esta jornada en la mayor parte del país.