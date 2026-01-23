Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agroalimentarias llaman a movilizarse el día 29 contra el acuerdo de Mercosur

Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA de Córdoba, junto con Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba, han convocado para el próximo 29 de enero una concentración de protesta del campo cordobés ante la Subdelegación del Gobierno central en la provincia, para expresar su "rechazo a la firma del texto del acuerdo de Mercosur y del resto de acuerdos comerciales con terceros países, que utilizan al sector agrario como moneda de cambio".

Así lo han dado a conocer este viernes el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell; el presidente de Cooperativas Agro-Alimentarias de Córdoba, Rafael Sánchez de Puerta; la secretaria general de COAG Córdoba, Carmen Quintero, y el secretario general de UPA Córdoba, Francisco Moreno, al informar de la concentración, que se llevará a cabo bajo el lema de 'No a Mercosur. En Defensa de la Soberanía Alimentaria. Por una PAC más fuerte'.

Esta movilización, según han explicado, también se organiza "en contra del nuevo marco financiero que plantea la Comisión Europea y que supone el fin de la singularidad presupuestaria de la PAC, y en demanda de una simplificación real en el campo, que permita desarrollar esta actividad de manera eficiente, sin trabas y cortapisas carentes de justificación real".

A juicio de las organizaciones convocantes, "el sector agrario ha llegado al límite. La reducción de activos agrarios, el abandono y el cierre de explotaciones, y el hundimiento de la cabaña ganadera no son sólo una amenaza, sino una realidad constatable. Por ello, los convocantes instamos a todos los agricultores y ganaderos, así como al resto de ciudadanos, a sumarse a estas protestas".

El campo cordobés, según han defendido, "necesita oxígeno y, en este momento, la proliferación de cesiones a terceros países, la reducción del presupuesto de la PAC y el endurecimiento de sus condiciones resultan totalmente inasumibles y llevan a la ruina a miles de explotaciones andaluzas".