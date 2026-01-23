Aitana se sincera sobre su miedo a volar durante la inauguración del avión que lleva su nombre

2026 ha empezado de la mejor manera para Aitana. Enamoradísima del youtuber Plex, e inmersa en los preparativos de la gira mundial con la que recorrerá numerosos países con las canciones de su último álbum, 'Cuarto azul', la artista suma un nuevo hito en su carrera después de que la aerolínea Air Europa haya reconocido su éxito poniéndole su nombre a uno de sus aviones.
Derrochando sofisticación con un total look negro protagonizado por una cazadora de cuero tipo peplum, la triunfita ha presentado 'su' avión en la Feria Internacional de Turismo FITUR que se está celebrando estos días en Madrid, pronunciando un emotivo discurso en el que no se ha olvidado de las víctimas del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).
"Antes de nada, quería decir que está siendo una semana complicada para la industria del transporte por lo general. Quería dar desde aquí mi más sentido pésame a todas las familias afectadas por lo ocurrido en Adamuz. También lo que ha pasado en Rodalies, en Barcelona, con Fernando Huerta, que es un maquinista que ha fallecido. La verdad que está siendo demasiadas noticias muy tristes y desde aquí quería dar mi pésame" ha comenzado su intervención en medio de una gran expectación de público y cámaras.
"Pero bueno, es verdad que hoy estamos de celebración por esto del ambiente que hemos hecho Air Europa conmigo y con mi discográfica y tener un avión con mi nombre es bastante fuerte para mí" ha continuado cambiando de tema tras estas palabras de aliento los afectados, sincerándose al confesar el pavor que tiene a los aviones: "Creo que las personas que me conocen más, que aquí muchos seguramente no, pero yo tengo miedo a volar desde hace mucho tiempo y es algo que he estado trabajando mucho en terapia porque al final, por trabajo y porque además me crea felicidad viajar pero tengo que hacerlo" ha revelado.
"Entonces poder tener algo con mi nombre que tengo miedo es una cosa como de venga que tú puedes. Ojalá todos pudiésemos tener eso. Desde luego que me siento muy afortunada" ha reconocido, agradeciendo emocionada que Air Europa haya "pensado en mí para algo tan bonito"
Un acto en el que la prensa esperaba que Aitana les atendiese y revelase cómo va su relación con Plex, cómo afronta su gira mundial, y si es cierto que ha cambiado de asistente personal Valle para enfocar su carrera internacional, pero la cantante ha dado la callada por respuesta y ha abandonado IFEMA escoltada por varios miembros de seguridad sin pronunciar ni una sola palabra.