Aitana, pura sofisticación con un 'total look black' protagonizado por chaqueta peplum de cuero y botas altas

Aitana continúa sumando reconocimientos en su trayectoria profesional y, a pocos días de iniciar su primera gira mundial, se ha convertido en la protagonista del nuevo avión de Air Europa que lleva su nombre. Según publicó el medio, la cantante ha presentado este homenaje durante la Feria Internacional de Turismo FITUR en Madrid, consolidando su posición dentro del panorama musical y sumándose a nombres como David Bisbal, Luis Fonsi, Pablo López y Julio Iglesias, quienes previamente han sido distinguidos con aeronaves bautizadas en su honor.

De acuerdo con lo consignado por el medio, la presentación se realizó en el stand de Air Europa ubicado en el recinto ferial IFEMA, donde la artista de ‘Superestrella’ acaparó la atención de los asistentes. Aitana llegó acompañada por Narcís Rebollo y fue recibida entre muestras de entusiasmo del público presente, que celebró tanto el reconocimiento a su carrera como la elección de su atuendo para la ocasión.

El medio detalló que, en esta oportunidad, la cantante dejó de lado los estilos llamativos que suele elegir para alfombras rojas y galas musicales, y optó por un conjunto completamente negro. El look consistió en un vestido midi de punto, con cuello redondo y silueta ajustada, cubierto en buena parte por una chaqueta de cuero negro con corte peplum, botonadura cruzada, solapas clásicas y un cinturón ancho en el mismo tono, pieza que definió la vestimenta elegida. A este vestuario se sumaron botas altas de tacón, también negras.

Sobre la elección de su peinado y maquillaje, el medio relató que Aitana se inclinó por la naturalidad. El maquillaje tuvo un enfoque discreto, con pómulos realzados mediante rubor en tono melocotón y labios con coloración rosada. Respecto al peinado, ha mantenido su ya característico flequillo abierto y recogió su cabello en un moño bajo, con algunos mechones sueltos, aportando un aire sencillo a su imagen.

El homenaje en FITUR se da en el contexto del inminente comienzo de la primera gira internacional de la artista, etapa en la que expande su proyección como figura musical internacional. El medio subrayó que la presencia de Aitana en el evento y el nombramiento de la aeronave han generado gran expectación entre los asistentes y refuerzan el impacto mediático que la cantante ha alcanzado en los últimos años.

Durante la presentación, el ambiente estuvo marcado por la emoción de la artista al recibir este reconocimiento. Según reportó el medio, Aitana expresó su satisfacción al formar parte de la lista de músicos que han recibido esta distinción de Air Europa, manifestando su gratitud ante el apoyo a su carrera. El stand de la aerolínea en FITUR se convirtió en un punto de atención para prensa y público que, además de presenciar el anuncio, prestaron especial interés en el acto protocolario y la interacción de la cantante con los representantes de la compañía y los asistentes al evento.

El medio recordó que otras figuras de la música como David Bisbal, Luis Fonsi, Pablo López y Julio Iglesias también han recibido este tipo de reconocimientos, consolidando una tradición de la aerolínea en relación con la promoción de talentos musicales de habla hispana a nivel internacional. La incorporación de Aitana a esta lista destaca tanto el momento actual de su carrera como el vínculo entre la música y la industria del turismo, que suele aprovechar figuras de renombre para dar visibilidad a sus servicios en espacios como FITUR.

La participación de la cantante en la feria y su colaboración con una empresa aérea de renombre nacional apuntan al fortalecimiento de su imagen pública y la influencia que ejerce en ámbitos más allá de la música. El medio subrayó que actos como este potencian el perfil de los artistas, ampliando su reconocimiento e influencia en sectores tan dinámicos como el turismo y la aviación, a la vez que impulsan la visibilidad de eventos internacionales que combinan el arte y la innovación empresarial.