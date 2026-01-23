Abel Antón y Luis Pasamontes apadrinan la presentación del Aural Team para la Skoda Titan Desert Morocco

La presencia de 39 participantes, de ellos tres en la modalidad ebike, situará al Aural Team con la representación histórica más amplia en la Skoda Titan Desert Morocco durante la edición de 2026. El anuncio de esta cifra se dará en un acto en Madrid la próxima semana, donde también se confirmará la continuidad de la empresa de soluciones auditivas como patrocinador principal en Marruecos, una responsabilidad que asume en solitario por primera vez. Así lo detalló el medio responsable de la convocatoria, según publicó la fuente suministrada.

Según reportó la fuente, la presentación oficial del equipo tendrá lugar el martes a las 12:00 en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid. El evento contará con la presencia de Abel Antón, doble campeón mundial de maratón y galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, junto con Luis Pasamontes, exciclista profesional del Movistar Team. Ambos actuarán como padrinos del Aural Team, consolidando el respaldo deportivo e institucional al conjunto de ciclistas.

El Aural Team participará en la Skoda Titan Desert Morocco 2026, que se desarrollará del 26 de abril al 1 de mayo en el territorio marroquí. Tal como consignó la fuente, el equipo mantiene como lema “Que la pérdida auditiva no te limite” y renovará su apuesta solidaria en la región magrebí de la mano de la iniciativa ‘Volver a oír para volver a vivir’. Para este objetivo, el camión solidario de Aural recorrerá Marruecos proporcionando apoyo en diferentes localidades, marcando así un compromiso social que trasciende la dimensión deportiva del equipo y de la prueba.

Junto a los embajadores deportivos, la presentación del próximo martes incluirá la participación de Juan Ignacio Martínez, CEO de Aural, así como de Aitor Canibe, quien dirige la Fundación Deporte Joven del CSD. Félix Jordán de Urríes, director comercial de RPM Sports, empresa encargada de la organización de la Skoda Titan Desert en Marruecos, también está previsto entre los exponentes, en una convocatoria que reunirá a diferentes representantes clave de la prueba y del patrocinio.

Los corredores Juanma González y Cuca Aranda, integrantes del Aural Team, formarán parte de la intervención institucional, poniendo voz al impacto humano y deportivo que supone representar a la formación auditiva en un entorno tan exigente como la Titan Desert. De acuerdo con los datos facilitados en la fuente, la edición de 2026 supondrá la mayor presencia del equipo creado por Aural desde su debut, reforzando así su visibilidad en la competición.

Aural renueva de este modo su compromiso como patrocinador principal, periodo que alcanza ya tres ediciones consecutivas en territorio marroquí. No obstante, en 2026 será la primera ocasión en que la iniciativa de apoyo y presencia principal lleve la firma exclusiva de Aural, en una edición marcada por su liderazgo tanto en la dimensión deportiva como en la labor solidaria.

La Titan Desert Morocco constituye uno de los desafíos de ciclismo por etapas en el desierto más reconocidos y exigentes del calendario internacional, razón por la que la consolidación de equipos como el Aural Team destaca en el marco de la inclusión y la visibilidad de los deportistas con discapacidad auditiva. Según remarcó la fuente original, la campaña solidaria liderada por el camión de la empresa recorrerá poblaciones de Marruecos con el objetivo de sensibilizar sobre la pérdida auditiva y promover soluciones a través de la atención directa y la divulgación.

En este contexto, la compañía seguirá dando relevancia a su lema y manteniendo el doble enfoque: impulso al deporte como herramienta de inclusión y desarrollo de acciones solidarias sobre el terreno. La cita del martes servirá, según fuentes organizadoras referidas en el texto disponible, para reunir a deportistas, representantes institucionales y miembros vinculados a la organización y patrocinio de la edición 2026 del evento ciclista.