Aagesen califica de "extravangancia total" la propuesta de Musk de llenar la España vaciada de placas solares

Durante su intervención en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se refirió a la propuesta realizada por Elon Musk, consejero delegado de Tesla y propietario de SpaceX, la cual contempla convertir las zonas despobladas de España en una gran central eléctrica basada en placas solares para abastecer de energía a Europa. De acuerdo con lo publicado por medios españoles, Aagesen calificó esta propuesta como una “extravagancia total”, y remarcó que España ya cuenta con una hoja de ruta consolidada en materia energética.

Según consignó la prensa durante su visita a Fitur, Aagesen aseguró que España mantiene una estrategia de transición ecológica claramente definida y desarrollada sobre una base sólida desde hace años. Indicó que el país dispone de recursos tales como el sol y el viento, además de una capacidad de arrastre industrial y una planificación que sitúa al ciudadano en el centro de la transformación energética. Subrayó que la política energética nacional rechaza enfoques centrados en intereses particulares y que las decisiones están guiadas por criterios de sostenibilidad ambiental y equilibrio territorial.

La ministra, citada por medios como Europa Press, afirmó que la agenda energética española cobra forma en una transición que “tiene que poner al ciudadano en el centro, con una clara vocación de sostenibilidad y territorial y desde luego alejarse de cualquier interés particular”. Esta declaración tuvo lugar al ser consultada por la idea de Musk de transformar la denominada “España vaciada” en una infraestructura a gran escala de generación solar para el continente europeo.

En cuanto a los avances logrados, Aagesen señaló que, por primera vez en la historia de la Unión Europea, la generación eólica y solar superó a la de fuentes fósiles durante el año anterior. Así lo reportó también la prensa especializada, enfatizando que este precedente evidencia el compromiso de España y de la Unión Europea con la Agenda Verde y la transición hacia fuentes energéticas renovables.

Aagesen sostuvo que esta tendencia refuerza la importancia de continuar invirtiendo en la expansión de energías renovables, especialmente en un escenario internacional de creciente incertidumbre y tensión geopolítica. “Esa es la tendencia y tenemos que seguir apostando por ella, porque nos da autonomía estratégica y nos da seguridad en un contexto geopolítico muy complicado”, indicó durante el diálogo con los medios presentes en Fitur.

La funcionaria defendió que la política energética española se distancia de proyectos motivados desde fuera que prioricen intereses distintos a los de la ciudadanía y el entorno. En referencia al marco regulatorio y las prioridades del Gobierno, explicó que el objetivo es fortalecer la resiliencia y sostenibilidad de las comunidades, favoreciendo la generación de valor a nivel local y aprovechando el potencial renovable que distingue a España por sus condiciones climáticas.

La cobertura de medios españoles sobre las declaraciones de la ministra destacó que la postura del Gobierno se alinea con las metas comunitarias de reducción de gases de efecto invernadero y cumplimiento de los Acuerdos de París. Al situar la transición energética en el eje de sus políticas públicas, España busca consolidar su autonomía y desempeñar un papel relevante en la seguridad energética europea, en un contexto de transformación global de los sistemas eléctricos.

Durante su comparecencia en Fitur, Aagesen puso en valor el hecho de que el crecimiento de la participación de las energías renovables en el mix eléctrico favorece tanto la sostenibilidad ambiental como el fortalecimiento económico y social de las regiones. Según lo expresado por la ministra y recogido por diferentes medios, el Ejecutivo considera fundamental mantener la actual hoja de ruta, alejada de soluciones importadas o propuestas que no respondan a las necesidades y características del territorio español.

El enfoque transmitido por el Gobierno, tal como recalcaron fuentes gubernamentales en declaraciones reflejadas por la prensa, subraya el papel central de los ciudadanos y del territorio en la toma de decisiones sobre el futuro energético del país. La estrategia oficial busca equilibrar las oportunidades de desarrollo industrial con la protección del medio ambiente y la reducción de la desigualdad territorial.

La intervención de Aagesen en Fitur tuvo como telón de fondo el reciente auge de las energías limpias en la Unión Europea y el debate generado por iniciativas externas sobre el papel de España en el suministro energético continental. Ante la propuesta de Elon Musk, la titular de Transición Ecológica insistió en que la senda ya emprendida se basa en el conocimiento técnico, la planificación a largo plazo y la participación activa de los actores territoriales. Según la cobertura de medios nacionales, las declaraciones de la ministra reflejan el interés del Gobierno en blindar el diseño de su transición energética frente a presiones o influencias ajenas a sus prioridades estratégicas.