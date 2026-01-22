Vilajoana y Font mueven ficha tras el anuncio de las elecciones del Barça

El anuncio oficial del FC Barcelona de la convocatoria de elecciones a la presidencia para el próximo 15 de marzo de 2026 ha activado el escenario electoral del club con las primeras reacciones públicas de algunos aspirantes, entre ellas la del precandidato Xavier Vilajoana, que se declara preparado para el proceso, y la de la plataforma Nosaltres, impulsada por Víctor Font, que ha anunciado una próxima comparecencia pública.

En un comunicado, Vilajoana afirmó que tanto él como su equipo llevan "tiempo trabajando para cuando llegue el momento" y subrayó que están "preparados" para afrontar el proceso electoral. Más allá del calendario, el aspirante puso el foco en el modelo de elecciones que considera necesario para una entidad como el Barça, defendiendo que el proceso debe garantizar el máximo nivel de participación y pluralidad.

"Creemos que las elecciones en un club como el Barça deben ser lo más democráticas posible", señaló Vilajoana, que reclamó que cualquier socio que quiera presentarse disponga del tiempo necesario para preparar un proyecto sólido y explicarlo a los socios. En este sentido, apostó por un contexto que facilite el contraste de ideas y el acceso a la información por parte del votante.

El precandidato insistió en la importancia de una participación elevada y de un debate abierto entre proyectos. "Me gustaría que fueran unas elecciones lo más participativas posible, que el socio pueda escuchar el mayor número de propuestas y contrastarlas, y que el club ponga todas las facilidades para que el socio tenga todos los argumentos sobre la mesa a la hora de decidir", afirmó, antes de añadir que "cuanto más participativas sean las elecciones y cuanto más se puedan explicar los distintos proyectos, mejor para la salud democrática del club".

Vilajoana enmarcó su candidatura en un proyecto de transformación institucional y de gobernanza. "Me presento a estas elecciones para liderar una transformación real. Con transparencia, con propósito y con una estructura de gobierno que garantice que el club siempre permanecerá en manos de sus legítimos propietarios: los socios", aseguró. "Estoy preparado. Tengo el conocimiento, el equipo, la experiencia y, sobre todo, la convicción para recuperar el Barça que todos queremos", añadió.

Por su parte, la plataforma Nosaltres anunció la convocatoria de una rueda de prensa este viernes 23 de enero, a las 12.00 horas, para valorar el anuncio electoral del club. En la comparecencia, que se celebrará en el espacio YouPlanet, en la calle Àvila de Barcelona, participarán el impulsor del movimiento, Víctor Font, así como diversas personalidades y colectivos que forman parte de esta iniciativa.

Con estas primeras declaraciones y movimientos, el proceso electoral del FC Barcelona empieza a tomar forma apenas horas después del anuncio oficial del club, en una carrera que se prevé marcada por el debate sobre el modelo de entidad, la participación de los socios y el futuro institucional del Barça.