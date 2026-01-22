Ubisoft cancela el 'remake' de Prince of Persia: Las arenas del tiempo como parte de su reestructuración interna

Ubisoft confirmó que actualmente tiene en desarrollo cuatro nuevas propiedades intelectuales, incluido March of Giants, sobre las que dará más información en fechas próximas. La compañía francesa de videojuegos detalló que estas novedades forman parte de una reestructuración profunda orientada a redefinir sus prioridades y reorganizar sus recursos de acuerdo con las nuevas líneas de negocio. Según consignó Ubisoft en un comunicado de prensa reproducido por distintos medios de referencia, estos cambios han derivado en la cancelación de seis títulos, entre los que figura el esperado remake de Prince of Persia: Las arenas del tiempo.

El medio detalló que la compañía ha puesto en marcha un nuevo modelo operativo basado en cinco casas creativas, que operarán como divisiones integradas y especializadas en diferentes géneros y enfoques de marca. Ubisoft explicó que esta estructura permitirá agrupar la producción y publicación bajo una misma unidad de negocio, lo que facilitará la toma de decisiones estratégicas para el fortalecimiento de franquicias reconocidas y el impulso de nuevas propuestas. Las casas creativas tendrán un enfoque claro: la primera, llamada Vantage Studios, se ocupará de expandir franquicias como Assassin's Creed, Far Cry y Rainbow Six, orientándolas hacia la consolidación como marcas valoradas en miles de millones de dólares.

De acuerdo con la información difundida por Ubisoft, la segunda división de casas creativas agrupa a juegos como The Division, Ghost Recon y Splinter Cell, con atención especial en el desarrollo y perfeccionamiento de videojuegos de disparos competitivos y cooperativos. En tanto, la tercera casa creativa mantiene la responsabilidad de continuar las series For Honor, The Crew, Riders Republic, Brawlhalla y Skull & Bones, en una apuesta clara por la profundización en experiencias de juego en directo. La cuarta unidad se enfocará en mundos de fantasía inmersivos y narrativamente ricos, entre los que se incluyen Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia y Beyond Good & Evil. Finalmente, una quinta división orienta sus esfuerzos en franquicias casuales y aptas para todo público, como Just Dance, Idle Miner Tycoon, Ketchapp y Hung.

Ubisoft reportó que esta reorganización responde a la intención de concentrar inversiones y capacidades en la producción de juegos de mundo abierto de alta calidad, así como en experiencias que funcionen como servicios, en línea con las tendencias actuales del mercado. El ajuste del portfolio incluyó la cancelación de seis desarrollos que no alcanzaban los estándares de calidad estipulados en la nueva estrategia. Además del ‘remake’ de Prince of Persia, fueron suspendidas tres nuevas propiedades intelectuales y un título para dispositivos móviles que no se habían dado a conocer previamente.

El medio recogió que, entre las medidas adoptadas para respaldar el proceso de transformación interna, Ubisoft decidió establecer el regreso obligatorio de los trabajadores a las oficinas durante cinco días a la semana, manteniendo solo una cuota de días de teletrabajo anuales. Según la información oficial, este ajuste laboral busca facilitar la implementación efectiva del nuevo modelo operativo y fortalecer la colaboración entre los diversos equipos distribuidos globalmente.

Por otra parte, Ubisoft explicó que los recursos liberados por estas cancelaciones se redirigen al desarrollo de aventuras consideradas prioritarias, proporcionando tiempo adicional para perfeccionar hasta siete juegos clave. Uno de estos proyectos verá retrasado su lanzamiento hasta el año fiscal 2027, con la finalidad de asegurar que cumplan los estándares de calidad definidos por la nueva política interna y maximicen el potencial de valor sostenido a largo plazo.

El medio también reseñó que la compañía prevé que la transformación estará respaldada por una organización más esbelta y ágil, lo que facilitará el logro de mejoras estructurales sostenibles a lo largo del tiempo. Ubisoft sostiene que la integración entre las diferentes casas creativas y la nueva planificación orientada al refuerzo de franquicias emblemáticas y al descubrimiento de nuevos productos contribuirán a un impacto significativo en sus futuros lanzamientos.