Agencias

Trump demanda a JPMorgan Chase y a su CEO por más de 4.250 millones de euros por "desbancarizarle"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una demanda de, al menos, 5.000 millones de dólares (4.257 millones de euros) contra el banco JPMorgan Chase y su consejero delegado, Jamie Dimon, por, supuestamente, haberle negado acceso a sus servicios financieros por motivos políticos.

La denuncia, a la que ha tenido acceso 'Bloomberg' y que recoge Europa Press, acusa a la entidad de difamación comercial y de incumplir el deber implícito de buena fe y trato justo. El mandatario también ha cargado directamente contra Jamie Dimon por violar la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y Engañosas de Florida.

"Los demandantes confían en que la decisión unilateral de JPMorgan Chase (JPMC) fue resultado de motivaciones políticas y sociales, y de la creencia infundada y progresista de JPMC de que necesitaba distanciarse del presidente Trump y sus opiniones políticas conservadoras", argumenta la demanda recogida por 'CNBC'.

Según relató Trump a este mismo medio el pasado mes de agosto, JPMorgan le dio un plazo de 20 días para cerrar todas las cuentas que tenía en el banco tras producirse el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

En este sentido, el presidente ha señalado a la mayor firma del país por tamaño de activos, así como a otras, por "desbancarizar", supuestamente, a ciertos individuos en función de su adscripción ideológica.

EuropaPress

