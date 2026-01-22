SATSE acusa al Gobierno y CCAA de ser "incapaces" de desarrollar una adecuada planificación de recursos humanos

Las carencias en la planificación y disponibilidad de datos fiables sobre el personal sanitario continúan generando preocupación entre los representantes del sector. Según consignó el Sindicato de Enfermería SATSE, actualmente no existe un Registro Estatal de Profesionales Sanitarios que funcione a pleno rendimiento, pese a las más de tres décadas transcurridas desde que se aprobó la Ley General de Sanidad. La organización señaló que, a día de hoy, permanecen sin respuesta cuestiones básicas sobre cuántos profesionales ejercen realmente, en qué lugares del país y con qué funciones exactas, lo que limita la toma de decisiones eficaces. SATSE atribuyó a la falta de visión a largo plazo de las administraciones públicas, tanto del Gobierno central como de las comunidades autónomas, la persistencia en el tiempo del déficit de enfermeros en los servicios de salud.

El sindicato expuso que la estrategia seguida por las distintas administraciones se basa en decisiones de carácter reactivo, orientadas más a ofrecer respuestas inmediatas que a resolver los problemas estructurales del sistema. De acuerdo con la información publicada por SATSE, las iniciativas implementadas responden al objetivo de generar “golpes de efecto” pero no establecen una hoja de ruta capaz de dar soluciones duraderas. El sindicato insistió en que la escasez de personal enfermero seguirá sin resolverse mientras las autoridades sanitarias “actúen a golpe de improvisación”, sin abordar una planificación que contemple requerimientos a corto, medio y largo plazo.

En relación con los pasos indispensables para revertir la situación, SATSE identificó tres aspectos críticos que considerar en materia de recursos humanos. Según detalló la organización, las consejerías de Sanidad de las diferentes autonomías no han superado la evaluación en ninguno de estos puntos: analizar la situación de partida mediante datos objetivos y verificables; definir objetivos concretos para alcanzar en plazos temporales claros; e implementar medidas coherentes y progresivas que faciliten alcanzar dichos fines. El sindicato puntualizó que la ausencia del registro de profesionales sanitarios dificulta evaluar la dimensión real de las plantillas, así como las necesidades futuras del sistema en función de variables demográficas y epidemiológicas.

En su análisis, SATSE planteó que el cálculo de las plantillas requeridas no puede limitarse únicamente al número de habitantes, sino que debe incorporar aspectos como el envejecimiento de la población, el incremento de las enfermedades crónicas, los casos de pluripatologías y los distintos grados de dependencia. El sindicato reivindicó una solución que contemple la complejidad de los cuidados actuales, señalando que estimaciones simplistas resultan insuficientes para dimensionar correctamente la demanda asistencial.

Entre las principales preocupaciones trasladadas, SATSE subrayó que no se ha dado el paso necesario para aumentar progresivamente el número de plazas en los grados universitarios de Enfermería, medida considerada vital para ampliar la oferta de profesionales y responder a la creciente demanda del sistema sanitario. De acuerdo con la información facilitada por el sindicato y recogida por diversos medios, esta carencia formativa se suma a la precariedad de las condiciones laborales, una realidad que impulsa a numerosos profesionales a buscar empleo en otros países o cambiar de comunidad autónoma en busca de mejores oportunidades.

El sindicato recalcó que, tras más de 14 años, el Sistema Nacional de Salud sigue sin disponer del mencionado registro de profesionales, lo que dificulta la gestión eficiente de los recursos humanos. Según puntualizó SATSE, la persistente falta de información fiable y centralizada impide planificar políticas efectivas y dimensionar adecuadamente las necesidades de personal.

SATSE enfatizó que, según su criterio, la planificación en materia de recursos humanos exige tanto un diagnóstico certero del momento actual basado en datos como la definición de metas alcanzables y medibles en plazos razonables. El sindicato añadió que sólo mediante una ejecución gradual y coordinada de las acciones será posible garantizar la dotación suficiente de enfermeros en todos los servicios de salud del país.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por SATSE, el colectivo enfermero reclama un cambio en las políticas y exige a las administraciones públicas actuar con rigor y constancia, dejando de lado soluciones de emergencia y adoptando una visión estratégica a largo plazo.