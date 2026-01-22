Rutte dice que mantuvo una conversación "muy buena" con Trump sobre la seguridad del Ártico

Davos/Bruselas, 22 ene (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo este jueves que tuvo una "muy buena discusión" con el presidente estadounidense Donald Trump el miércoles, con el que habló sobre cómo garantizar la defensa del Ártico entre aliados y cómo mantener "alejados" a Rusia y a China.

"Lo que discutimos ayer —fue una discusión muy buena— fue cómo podemos hacerlo, cómo podemos asegurarnos de que estos países (Estados Unidos, Canadá, Islandia, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega) garanticen colectivamente que el Ártico permanezca seguro y que los rusos y los chinos se mantengan al margen", dijo durante una mesa redonda organizada en el marco del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

Asimismo, el secretario general de la alianza militar aseguró que su "principal adversario" sigue siendo Rusia "y, por supuesto, no debemos ser ingenuos con respecto a China".

Rutte añadió que durante su conversación con Trump también se habló de como asegurar que esos adversarios, Rusia y China, "no tengan acceso a la economía de Groenlandia, militarmente".

Ese será un debate que se llevará a cabo en base a las conversaciones ya iniciadas el pasado miércoles entre los estadounidenses y los daneses, señaló.

"Pero, por supuesto, todo esto no se refiere a Groenlandia o al Ártico, sino que, en primer lugar, se trata de cómo podemos protegernos de nuestros adversarios", insistió Rutte.

Sus comentarios llegan tras el preacuerdo sobre Groenlandia alcanzado la víspera en los márgenes de Davos, forjado el miércoles por la tarde en la estación alpina suiza entre Rutte y Trump, y en cuyas negociaciones también habría estado implicado el canciller alemán, Friedrich Merz.

Dicho preacuerdo incluye la renegociación del acuerdo de estacionamiento de tropas estadounidenses en la isla ártica para crear el escudo antimisiles 'Cúpula Dorada' y el control estadounidense de inversiones en el territorio autónomo danés, según desvelaron medios alemanes.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló este jueves que el acuerdo no discute la soberanía de Dinamarca sobre ese territorio autónomo, según le ha informado el secretario general de la OTAN.

Copenhague, 22 ene (EFE).- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, señaló este jueves que el acuerdo sobre Groenlandia en el que Estados Unidos trabaja con la OTAN no discute la soberanía de Dinamarca sobre ese territorio autónomo, según le ha informado el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"La OTAN conoce absolutamente la posición del Reino de Dinamarca. Podemos negociar sobre todo lo político: seguridad, inversiones, economía. Pero no podemos negociar sobre nuestra soberanía. Me han informado de que tampoco ha sido el caso. Por supuesto, sólo Dinamarca y Groenlandia pueden tomar decisiones en cuestiones que conciernen a Dinamarca y Groenlandia", declaró Frederiksen en un comunicado.

Frederiksen destacó que el Gobierno danés ha coordinado su actuación con el de Groenlandia durante todo el proceso y ha mantenido un "estrecho diálogo" con la OTAN, y que ella misma habló con Rutte "tanto antes como después de su reunión con el presidente Donald Trump en Davos".

"La seguridad en el Ártico es un asunto de toda la OTAN. Por eso es bueno y natural que también sea discutida entre el secretario general de la Alianza y el presidente de Estados Unidos. El Reino de Dinamarca ha trabajado durante mucho tiempo por que la OTAN aumente su compromiso en el Ártico", apunta el comunicado.

Dinamarca quiere seguir manteniendo un diálogo "constructivo" con sus aliados sobre cómo reforzar la seguridad en el Ártico, incluido el sistema de defensa antimisiles "Golden Dome", "partiendo de que transcurra con respeto por nuestra integridad territorial", añadió la primera ministra danesa.

El jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, había anunciado la víspera en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) un acuerdo con la OTAN sobre la isla ártica "realmente fantástico": "Tenemos todo lo que queríamos".

En declaraciones a los periodistas antes de abandonar el Centro de Congresos de Davos, el mandatario aseguró que se trata de "un acuerdo para la seguridad nacional e internacional" y "a largo plazo".

Según el mandatario estadounidense, el texto de este acuerdo será hecho público pronto, puesto que todavía se está trabajando en los detalles, aunque agregó que está en una fase avanzada.

Frederiksen tiene previsto viajar este jueves a Londres para reunirse con su colega británico, Keir Starmer, y se desplazará luego a Bruselas para participar en la cumbre extraordinaria de líderes de la Unión Europea sobre la cuestión de Groenlandia y Estados Unidos.

Berlín, 22 ene (EFE).- El preacuerdo alcanzado la víspera en los márgenes del Foro Económico Mundial de Davos sobre Groenlandia consiste en cuatro pilares, que incluye la renegociación del acuerdo de estacionamiento de tropas estadounidenses en la isla ártica para crear el escudo antimisiles 'Cúpula Dorada' y el control estadounidense de inversiones en el territorio autónomo danés.

Los cuatro fundamentos del preacuerdo, forjado el miércoles por la tarde en la estación alpina suiza entre el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y en cuyas negociaciones también habría estado implicado el canciller alemán, Friedrich Merz, han sido desglosados por medios alemanes como 'Der Spiegel' o 'Welt'.

Estos son los cuatro puntos que se conocen actualmente del preacuerdo:

1.- En el primer punto del texto figura de forma genérica que "se retira la amenaza de imponer nuevos aranceles".

Trump ya adelantó anoche que desistirá de imponer nuevos aranceles a los ocho países europeos que enviaron soldados a Groenlandia a partir del 1 de febrero para participar en maniobras militares lideradas por Dinamarca.

A su vez, los líderes de la Unión Europea (UE) tenían previsto debatir hoy en una cumbre extraordinaria distintas posibilidades para responder a esa amenaza comercial, incluida la más contundente, el llamado instrumento anticoerción -apodado "bazuca comercial" y la introducción de aranceles por valor de unos 93.000 millones de euros a importaciones estadounidenses.

2.- Se renegociará un acuerdo sobre el estacionamiento de tropas en Groenlandia que data de 1951, que fue enmendado ya una vez en 2004 y que se titula "Defensa: Groenlandia". En ese documento en su artículo 1 consta que la base aérea de Thule o Pituffik en el norte de la isla ártica "es la única zona de defensa en Groenlandia".

El objetivo es enmendarlo de nuevo para incluir una cláusula sobre la 'Cúpula Dorada', el escudo antimisiles que Trump quiere establecer y que costará unos 175.000 millones de dólares. Trump quiere que el escudo, inspirado en el de Israel, esté operativo hasta finales de su mandato actual en 2029 y que proteja -principalmente de una eventual amenaza de China y Rusia- no solo a EE. UU., sino también a Canadá.

3.- El Gobierno de EE. UU. podrá intervenir en el control de inversiones en Groenlandia. De este modo, podría impedir que países competidores como China o Rusia aseguren recursos en la isla. Trump ya adelantó la víspera en la cadena CNBC que el preacuerdo incluirá derechos sobre minerales de tierras raras en la isla.

4.- Los Estados europeos de la OTAN se comprometen más firmemente con la seguridad en la región ártica. Se trata de una exigencia de Trump, que utilizó la supuesta presencia de barcos y submarinos chinos y rusos en torno a Groenlandia como argumento para afirmar que se quería hacer con la isla (con título de propiedad) por motivos de seguridad nacional y que solo EE. UU. era capaz de garantizar la seguridad de esa "masa de hielo" para proteger a su país y el mundo.

En el preacuerdo no está incluido, que se sepa, ninguna mención sobre la soberanía de la isla y su integridad territorial, que Dinamarca y Groenlandia siempre se han negado a entregar a Trump.