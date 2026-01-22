Putin plantea donar 850 millones de euros de activos congelados rusos en EEUU a la Junta de Paz para Gaza

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha planteado este miércoles donar mil millones de dólares (850 millones de euros) de los activos rusos congelados en Estados Unidos a la Junta de Paz para la Franja de Gaza, pese a que aún está estudiando la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de participar en ella.

"Incluso ahora, incluso antes de que se resuelva nuestra participación en la composición y el trabajo de la Junta de Paz, dada la relación especial de Rusia con el pueblo palestino, podríamos enviar mil millones de dólares de los activos rusos congelados bajo la anterior Administración estadounidense a la Junta de Paz", ha declarado en una reunión con el Consejo de Seguridad ruso recogida por la Presidencia.

El mandatario ha señalado que tratará esta cuestión con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, con quien tiene previsto reunirse este jueves en Moscú, en el marco de una visita oficial de dos días del dirigente palestino al país euroasiático.

Putin ha encargado al Ministerio de Exteriores que estudie la invitación de Trump para sumarse a la Junta de Paz y ha trasladado a este su agradecimiento por la iniciativa creada a raíz de la propuesta de Washington sobre el futuro del enclave palestino.

"Siempre hemos apoyado y seguimos apoyando cualquier esfuerzo encaminado a fortalecer la estabilidad internacional", ha subrayado, agregando que la "clave es que haya un impacto positivo" de cara a una "solución a largo plazo del conflicto palestino-israelí, basada en las decisiones de Naciones Unidas".

En la misma comparecencia, el dirigente ruso ha considerado que los fondos restantes tras la donación a la Junta de Paz podrían ser destinados para la reconstrucción de territorios afectados por más de cuatro años de combates con Kiev, desatados tras la invasión rusa a gran escala del país vecino en febrero de 2022.

"Los fondos restantes de nuestros activos congelados en Estados Unidos también podrían utilizarse para restaurar territorios dañados durante los combates, tras la firma de un tratado de paz entre Rusia y Ucrania", ha señalado en el mismo encuentro sobre un planteamiento que tratará con el enviado especial, Steve Witkoff, y el exasesor de la Casa Blanca y yerno de Trump Jared Kushner, tras sy llegada este jueves a la capital rusa.