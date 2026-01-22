Noruega envía un nuevo paquete de misiles para el sistema NASAMS ante los "incesantes" ataques rusos

El Gobierno de Noruega ha anunciado este jueves el envío de una "cantidad significativa" de misiles para el sistema de defensa aérea NASAMS para responder a los "incesantes" ataques de las fuerzas rusas contra la infraestructura energética.

Este suministro se ha realizado a través del programa Nansen, una iniciativa de Oslo por valor de 85.000 millones de coronas (7.300 millones de euros). "La defensa aérea es una prioridad para el apoyo militar (...) Seguiremos apoyando a Ucrania en la lucha que enfrenta", ha remarcado el primer ministro, Jonas Gahr Store.

Oslo ha detallado que una parte de esta nueva dotación ha sido donada por varios países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y Lituania, además de la propia Noruega, propietaria del sistema NASAMS.

Las autoridades noruegas han agradecido a Estados Unidos la cooperación que han mantenido para entregar estos misiles de la manera más rápida en una "etapa crítica" para Ucrania, en un momento en el que las relaciones entre Washington y Oslo no pasan por su mejor momento tras el desaire del presidente Donald Trump por no recibir el Nobel de la Paz y sus aspiraciones expansionistas sobre Groenlandia.

La nueva ayuda militar llega cuando el sector energético ucraniano padece uno de sus peores momentos desde que comenzó esta fase de la guerra con la invasión rusa en febrero del 2022. Los ataques de Moscú han dejado sin calefacción y sin luz a una gran parte del país, incluido Kiev, que soporta la coyuntura más difícil.

"Esta es precisamente la ayuda que necesitan para protegerse de estos ataques", ha enfatizado el ministro de Exteriores, Espen Barth Eide, quien ha denunciado que los ataques rusos caen sobre territorio ucraniano "casi todas las noches".