Mueren seis personas por un derrumbe en una mina de oro en Guinea

El desastre ocurrió en una explotación artesanal en Salla, noreste de Guinea, donde las víctimas, mujeres que buscaban subsistencia, quedaron atrapadas bajo tierra mientras los equipos de socorro intentaban rescatarlas, según medios y autoridades locales

Las autoridades locales informaron que todas las víctimas, quienes perdieron la vida en este accidente minero en Guinea, eran mujeres que se dedicaban a la minería irregular con el objetivo de asegurar su subsistencia. El hecho ocurrió el miércoles en una mina artesanal ubicada en Salla, en la prefectura de Siguiri, región noreste del país, donde un derrumbe atrapó a varias personas en el interior de las galerías subterráneas, según recogió el portal guineano Media Guinée.

El colapso dejó al menos seis fallecidas, reveló Media Guinée, citando fuentes oficiales y locales. Equipos de rescate trabajaron durante horas para acceder a la zona afectada y lograron recuperar cinco cuerpos de las víctimas en el interior de la mina. Una sexta persona logró ser rescatada con vida pero murió poco después a consecuencia de las heridas sufridas en el incidente, de acuerdo con el mismo medio.

Hasta el momento, las causas del derrumbe no han sido esclarecidas. La mina donde se produjo el accidente ya no se encontraba en explotación industrial, tratándose de un enclave artesanal utilizado por mujeres que exploraban las galerías internas en busca de oro, como informó Media Guinée. Las autoridades subrayaron la precariedad y falta de seguridad de este tipo de explotaciones, donde la informalidad caracteriza tanto el trabajo como las condiciones de los túneles y galerías.

La minería irregular es una de las principales fuentes de ingresos para numerosas familias del noreste guineano, especialmente en zonas como Siguiri, apuntó Media Guinée. Las mujeres, en particular, suelen participar en actividades de extracción artesanal, exponiéndose a situaciones de alto riesgo debido a la inestabilidad de las minas abandonadas y la escasez de medidas de protección.

Las operaciones de rescate movilizaron a socorristas y autoridades locales con el objetivo de recuperar a las personas atrapadas. El portal Media Guinée destacó que la falta de equipamiento adecuado y la estructura inestable de la mina complicaron las maniobras, retrasando la llegada al lugar donde yacían las víctimas.

El accidente ha originado preocupación entre las comunidades aledañas, según publicó Media Guinée, debido a la persistencia de prácticas mineras informales en la región. El desenlace fatal de este derrumbe pone de manifiesto la vulnerabilidad de los trabajadores de la minería artesanal, especialmente las mujeres que recurren a esta actividad ante la falta de otras alternativas económicas.

En Guinea, los accidentes en las minas artesanales no resultan raros. Media Guinée recordó que, en años previos, han ocurrido incidentes similares, con consecuencias mortales derivadas del colapso de galerías mal apuntaladas o excavadas sin supervisión profesional. Las autoridades pidieron extremar las precauciones e insistieron en la urgente necesidad de mejorar los controles y la sensibilización sobre los riesgos, según consignó el medio local.

El desastre registrado en Salla ha reavivado el debate sobre la seguridad en la minería artesanal y la situación de quienes, ante la ausencia de empleo formal, dependen de esta actividad para subsistir. El hecho, reportó Media Guinée, refleja las dificultades que enfrentan los habitantes de la región para acceder a condiciones de trabajo más dignas y seguras.

