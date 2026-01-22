Agencias

Moutet, rival de Alcaraz, lanza la raqueta contra una cámara durante el partido de dobles

Redacción deportes, 22 ene (EFE).- El francés Corentin Moutet, que el viernes se enfrenta al español Carlos Alcaraz en la tercera ronda del torneo individual del Abierto de Australia, lanzó su raqueta contra una cámara en el transcurso del partido de dobles que disputaba este jueves junto a su compañero Luca Sánchez contra los australianos Alex Bolt y Dane Sweeny.

Tras cometer un error, el francés, conocido por sus excentricidades en la pista más que por sus resultados, voló su raqueta tras fallar una acción e ir por debajo en el marcador en uno de los fondos y dio a una cámara del recinto.

Fue una acción de frustración que mostró el comportamiento que ocasionalmente desarrolla el jugador que cuenta con un numeroso historial de acciones antideportivas en el circuito.

Moutet se enfrentará a Alcaraz en el encuentro de tercera ronda, previsto en el segundo turno de la pista central, no antes de las 13.30 hora local (03.30 CET). EFE

