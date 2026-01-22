López pide a Junqueras "no alimentar polémicas" por su petición de traspasar Rodalies y recuerda que se está discutiendo

La transparencia y la atención a las víctimas han sido los ejes que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido, después de referirse tanto a la tragedia ferroviaria de Gelida, donde murió un maquinista, como al reciente accidente en Adamuz, con 43 fallecidos. En declaraciones recogidas por el medio, López enfatizó la importancia de “estar con las víctimas ahora y siempre, acompañándolas”, y reiteró el mensaje ofrecido previamente por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aseguró el “apoyo máximo, absoluto y permanente a las víctimas y a sus familiares” y un compromiso de “transparencia absoluta”.

Según publicó el medio, Óscar López respondió a las declaraciones de Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), quien cuestionó la gestión y la inversión estatal en el servicio de Rodalies tras el accidente en Gelida y solicitó el traspaso total de esta red ferroviaria a la Generalitat. López sostuvo que el traspaso de competencias “se está discutiendo”, pero recalcó que “no es tiempo de alimentar polémicas”, haciendo un llamado explícito a Junqueras para evitar ahondar en la confrontación política en este momento.

El titular de Transformación Digital subrayó que los esfuerzos actuales deben centrarse en el acompañamiento a los afectados y en garantizar la máxima transparencia en la investigación de los hechos. López recordó que Sánchez expuso frente a la opinión pública dos prioridades: el apoyo a las víctimas y el impulso a la transparencia sobre lo acontecido, tanto en Gelida como en Adamuz. El accidente en la red de Rodalies, con una suspensión completa de la circulación, motivó críticas de Junqueras y la petición de una transferencia del control del servicio a Cataluña, reportó el medio.

Mientras ERC reiteró sus reclamos, Junts per Catalunya solicitó la comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Parlamento para aportar explicaciones detalladas sobre el siniestro, consignó el medio. Ante esta solicitud y la sucesión de críticas por la gestión del servicio ferroviario, López quiso destacar el papel de Puente, a quien presentó como ejemplo de una política de transparencia: “Eso es lo que está haciendo el ministro, compareciendo permanentemente para aclarar todas las dudas que son posibles de aclarar y para que la opinión pública tenga toda la información”, afirmó López en la entrevista, citado por el medio.

El ministro también señaló que Óscar Puente atendió a los medios de comunicación en diversas ocasiones durante la jornada del accidente, incluidas varias comparecencias para responder a todas las preguntas formuladas por la prensa, puntualizó el medio. López insistió en que conocer los hechos resulta esencial para prevenir futuros problemas en el servicio. “Para evitar futuros problemas hay que saber lo que ha pasado, y creo que el Gobierno está siendo absolutamente transparente”, sostuvo.

En relación a las reacciones del Partido Popular, López mencionó que algunas primeras declaraciones del PP han comenzado a abrir la controversia respecto de la gestión gubernamental, aunque valoró el tono de respeto hacia las víctimas y la cooperación institucional. El ministro destacó la coordinación mantenida entre distintas administraciones tras los accidentes, refiriéndose específicamente al trabajo conjunto y a la comunicación constante con la Junta de Andalucía después del incidente en Adamuz, detalló el medio.

Preguntado sobre la reunión pendiente entre el presidente del Gobierno y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, López indicó que no tiene constancia de que se haya fijado una nueva fecha, tras la suspensión del encuentro como consecuencia del accidente, informó el medio.

El contexto generado por los recientes accidentes ha vuelto a colocar en el centro del debate público el control y la gestión del servicio ferroviario Rodalies en Cataluña. Las formaciones políticas catalanas, principalmente ERC y Junts, insisten en reclamar el traspaso y apuntan a carencias de inversión. Entretanto, desde el Ejecutivo nacional se insiste en priorizar la claridad y el respaldo a los damnificados, a la espera de avances en la investigación y el proceso de diálogo abierto sobre las competencias del servicio.