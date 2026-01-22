Logitech presenta las nuevas Rally AI Cameras, sus modelos más inteligentes con diseño discreto

La incorporación de la tecnología de encuadre RightSight 2 sobre bases cinematográficas permite a las nuevas cámaras de Logitech ajustar de manera automática la perspectiva durante las reuniones, presentando tanto a todos los participantes como al orador central o desplegando un formato de cuadrícula para capturar simultáneamente diversas interacciones. Dentro de sus características, el sistema recoge datos como la cantidad de asistentes, la frecuencia de utilización de los espacios y la duración de cada sesión, integrándolos en la plataforma ‘Logitech Sync’, tal como informó la propia compañía mediante un comunicado. El desarrollo de estas funciones busca dotar a las grandes salas de juntas, auditorios y aulas de una experiencia visual más inmersiva mientras simplifica la administración para los responsables de tecnología y gestión de instalaciones.

De acuerdo con Logitech, los nuevos dispositivos, denominados Rally AI Camera y Rally AI Camera Pro, representan un avance importante por su enfoque en la inteligencia artificial, la automatización y la integración discreta en espacios corporativos y educativos. El medio detalló que, hasta la fecha, esta línea de cámaras era parte sólo de sistemas de mayor complejidad dentro del catálogo Rally, pero ahora la IA amplía su alcance en toda la gama. Ambas cámaras han sido diseñadas para cumplir con varios requisitos: ofrecer una alta calidad de imagen en escenarios exigentes y adaptarse estéticamente mediante su capacidad de montaje empotrado casi invisible en pared, en pantalla o en superficies verticales. Además, incluyen un obturador automático que señala, de manera visual, el estado de encendido o apagado y refuerza la privacidad de los usuarios.

El vicepresidente de Producto de Logitech for Business, Henry Levak, especificó que la Rally AI Camera y su versión Pro buscan eliminar de manera discreta los retos habituales de los equipos de soporte, desde IT hasta Facility Management, proporcionando una administración centralizada y remota a través del sistema ‘Logitech Sync’. A través de la integración con soluciones de videoconferencia como 'Zoom Intelligent Director' y la funcionalidad multicámara de Microsoft Teams, los dispositivos pueden cubrir la totalidad de una sala, garantizando la captura de todos los ángulos y mejorando la naturalidad de las interacciones, según publicó Logitech.

Según consignó el medio, ambas cámaras están equipadas con un sensor de imagen de 1 pulgada y un ángulo de visión de 115 grados, elementos que permiten mantener alta fidelidad visual incluso en condiciones de baja iluminación. El modelo Rally AI Camera Pro incorpora, además, una cámara óptica adicional dotada de un zoom híbrido de 15 aumentos, enfocada específicamente a la captura detallada de oradores o elementos situados a distancia. Este conjunto técnico se complementa con la posibilidad de conexión mediante USB o a través de un único cable de red mediante el 'Rally AI Camera Extension Kit', y su integración con el sistema de audio 'Rally Plus', lo que facilita su inclusión en infraestructuras audiovisuales ya existentes.

El medio reportó que la gestión remota, una de las demandas habituales en entornos corporativos, se encuentra totalmente habilitada a través de la plataforma 'Logitech Sync', que permite configurar, monitorizar y diagnosticar a distancia cada unidad instalada. La compatibilidad con configuraciones multicámara responde al desarrollo de espacios híbridos y colaborativos, donde la participación y la visualización de todos los presentes se consideran fundamentales.

En lo referente al diseño, Logitech pone el acento en el perfil discreto de las cámaras, que suman como novedad la posibilidad de montarse empotradas y en diferentes ubicaciones sin invadir visualmente los espacios. Esta característica apunta a su integración en ubicaciones como auditorios, salas de consejo o clases universitarias, donde la tecnología debe pasar inadvertida para no interferir con la dinámica del lugar.

Según informó Logitech, la Rally AI Camera estará disponible en colores grafito y blanco roto a partir del verano de 2026, con un precio recomendado de 2.499 euros, mientras que la versión Pro llegará en primavera del mismo año, por 2.999 euros. Esta estrategia refuerza la apuesta de la empresa por soluciones equipadas con inteligencia artificial avanzada y sistemas de administración integrados, pensadas para responder a las nuevas necesidades de comunicación visual en entornos de gran afluencia y alto requerimiento tecnológico.

Logitech, a través de este lanzamiento, enfatiza su compromiso en reforzar la privacidad con obturadores automáticos y dar flexibilidad en el montaje, aspectos que buscan satisfacer tanto a los usuarios finales como a los equipos responsables de la infraestructura tecnológica. El foco se mantiene en la adaptabilidad para estructuras complejas y la facilidad de integración con otras soluciones, pensado siempre en optimizar el control, la gestión y la experiencia dentro de los modernos entornos de colaboración profesional, de acuerdo con la información facilitada por la empresa.