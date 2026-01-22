Lando Norris: "Nunca he sido de los que tienen más confianza en sí mismo, pero tras el título tengo más"

Aunque no ha vuelto a mirar la carrera que le dio el primer título mundial de Fórmula 1, Lando Norris admitió durante su participación en los Autosport Awards de Londres que la experiencia de competir al máximo nivel y consagrarse campeón le aportó una nueva mentalidad. El piloto británico expresó que, tras coronarse en 2025, intenta alternar el disfrute de su vida personal con la exigencia de la máxima categoría, combinando su pasión por la Fórmula 1 con actividades fuera del volante como viajar o jugar al golf con amigos. En este contexto, el actual campeón subrayó su intención de aprovechar cada momento fuera de la pista, tal como publicó el medio Autosport.

Según detalló Autosport, Norris definió la defensa de su primer campeonato como su “objetivo absoluto” para la temporada vigente. El británico, que conquistó la corona de Fórmula 1 el año anterior por delante de Max Verstappen (Red Bull) y su compañero en McLaren, Oscar Piastri, manifestó una convicción renovada en sus posibilidades: “Cuando ganas uno, sin duda te da mucha más confianza. Es diferente para cada piloto. Tienes que encontrar tu propia forma de hacer las cosas”, explicó durante la ceremonia de premiación en la capital británica.

De acuerdo con Autosport, Norris remarcó que nunca se consideró uno de los pilotos con más confianza en sí mismo, aunque destacó que ahora, tras el título, siente mayor seguridad. “Siempre he sido de los que creen en lo que ven y siempre he tenido que verme en lo más alto del podio y verme ganar para creer finalmente que puedo hacerlo. A mitad de la temporada pasada sentí que tenía todo lo que necesitaba –la gente que me rodeaba, el equipo, el coche y mi propia capacidad– para salir y ganar el Mundial. Es la primera vez que he tenido esa confianza en mí mismo y resultó ser lo correcto”, señaló, citado por Autosport.

El piloto británico formó parte de un selecto grupo con su conquista, ya que se convirtió en el undécimo representante de Reino Unido en adjudicarse el campeonato de la Fórmula 1. Esto lo logró superando al neerlandés Max Verstappen, múltiple campeón en años anteriores, y a su propio compañero de equipo.

Según publicó Autosport, Norris explicó que busca mantener los pies en la tierra tras el éxito obtenido y equilibrar su vida profesional con el disfrute de otras actividades: “Sinceramente, he intentado alejarme lo más posible de todo y simplemente disfrutar del resto de mi vida. Me encanta la Fórmula 1, pero también me encanta alejarme de ella. Es un trabajo increíble, me pagan bien y puedo viajar con mis amigos y jugar al golf en lugares preciosos, y me gusta hacer esas otras cosas. Solo se vive una vez y quiero probar y disfrutar de tantas cosas como sea posible”, relató el piloto, resaltando el impacto personal que ha tenido su reciente triunfo.

A lo largo de su intervención en el evento, Norris insistió en la importancia de encontrar un equilibrio entre la autoconfianza necesaria para competir y la búsqueda de bienestar fuera del circuito. Autosport consignó el testimonio del piloto respecto a que la confianza en las propias capacidades no es algo uniforme entre todos los corredores: “Hay gente con más confianza y pilotos con menos. Nunca he sido de los que tienen más confianza en sí mismos, pero ahora sin duda tengo más, seguro”, reflexionó.

La temporada previa, que culminó con Norris en la cima del campeonato, le permitió observar cambios significativos en su actitud respecto a la competencia y a sus expectativas personales. El piloto describió que hasta ese año nunca había sentido plena confianza en que podía lograr el máximo logro de su disciplina, una percepción que se transformó cuando se vio rodeado de las condiciones adecuadas para pelear el título: el entorno de McLaren, el rendimiento del monoplaza y la confianza en su propio talento, elementos que, según el medio Autosport, resultaron ser los factores que marcaron la diferencia en su desempeño.

Autosport también destacó que el ahora campeón valora la importancia de la autoconfianza desarrollada a partir de resultados concretos, más allá de cualquier presunción previa. Según Norris, la victoria fue la confirmación de que sus capacidades y las del equipo estaban a la altura del desafío, una validación que influye en su enfoque para defender el título.

El británico, que busca consolidar su posición en la élite de la Fórmula 1, afronta la nueva temporada convencido de que la experiencia del campeonato le ha dotado de nuevos recursos psicológicos para competir al más alto nivel, según reportó el medio especializado. Los cambios internos que experimentó Norris, reflejados tanto en su discurso como en la forma en que encara la competencia, marcan el inicio de una etapa de mayores expectativas, tanto dentro como fuera de los circuitos.