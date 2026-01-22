La farmacéutica estadounidense Abbott ganó 5.570 millones de euros en 2025, un 51,3% menos

La farmacéutica estadounidense Abbott ganó 6.524 millones de dólares (5.570 millones de euros) durante 2025, un 51,3% menos que en el mismo periodo del año anterior, según ha informado este jueves la compañía.

De excluirse gastos extraordinarios fruto de amortizaciones, reestructuraciones, gastos jurídicos o adquisiciones, el resultado neto se situaría en los 9.040 millones de dólares (7.718 millones de euros), un 10,2% más.

Los ingresos alcanzaron los 44.328 millones de dólares (37.843 millones de euros), un 5,7% más, al tiempo que el beneficio operativo se incrementó en un 18%, hasta los 8.053 millones de dólares (6.875 millones de euros). Por su parte, los gastos operativos repuntaron un 3,3%, hasta los 36.275 millones de dólares (30.968 millones de euros).

Ya solo en el cuarto trimestre, Abbott registró unos beneficios de 1.776 millones de dólares (1.516 millones de euros) y una facturación de 1.459 millones de dólares (1.246 millones de euros), equivalente a un desplome del 80,8% y una mejora del 4,4%, respectivamente.

De descontarse atípicos, las ganancias ascenderían a 2.630 millones de dólares (2.245 millones de euros), un 11,9% más en comparativa interanual.

"En 2025, ampliamos los márgenes y logramos un avance de dos dígitos en las ganancias por acción, nuestra cartera de nuevos productos fue muy productiva y dimos pasos estratégicos importantes para preparar a la empresa para el futuro. Estamos bien posicionados para acelerar el crecimiento en 2026", ha afirmado el presidente y consejero delegado, Robert Ford.

PREVISIONES Y DIVIDENDO

El laboratorio prevé que en 2026 el crecimiento orgánico de las ventas esté entre el 6,5% al 7,5% y que el beneficio por acción esté entre los 5,55 y 5,80 dólares (4,74 y 4,95 euros).

Asimismo, Abbott ha recordado que el 12 de diciembre declaró un dividendo trimestral de 0,63 dólares (0,54 euros) pagadero en efectivo el 13 de febrero a los tenedores que figuren como tal al cierre del mercado el 15 de enero.