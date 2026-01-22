La Casa Blanca afirma que el marco para Groenlandia permitirá lograr "todos los objetivos" y "para siempre"

La portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, sostuvo que, en caso de consolidarse un reciente acuerdo marco entre Estados Unidos y la OTAN respecto a Groenlandia, Washington alcanzaría de manera permanente todos sus objetivos estratégicos ligados a este territorio, con un coste reducido. La noticia se enmarca en un contexto de semanas de tensiones diplomáticas, incluyendo advertencias sobre una posible intervención militar en la región por parte del presidente estadounidense, Donald Trump. Según consignó Europa Press, la Casa Blanca destacó la importancia de la nueva hoja de ruta acordada con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Europa Press detalló que los lineamientos generales de este entendimiento aún se encuentran en discusión entre las partes involucradas, por lo que la publicación de los pormenores dependerá del cierre definitivo de las negociaciones. Kelly enfatizó que “si este acuerdo sale adelante, y el presidente Trump así lo espera, Estados Unidos lograría todos sus objetivos estratégicos respecto a Groenlandia, a muy poco coste y para siempre”. Además, atribuyó a Trump el mérito principal en las negociaciones, refiriéndose a él como el “Negociador en Jefe”.

El acuerdo marco fue dado a conocer después de que Trump y Rutte mantuvieran una reunión el miércoles, en la que establecieron el esquema para un futuro entendimiento relativo a Groenlandia. La conversación se produjo tras varias semanas de tensiones, marcadas por el anuncio de posibles sanciones arancelarias de Estados Unidos a varias naciones europeas que expresaron su apoyo a Dinamarca frente a las pretensiones estadounidenses sobre la isla. Trump comunicó según Europa Press que, con la firma de este principio de acuerdo, quedaban levantados esos aranceles.

Trump afirmó que, de concretarse el marco, los beneficios serían extensivos tanto para Estados Unidos como para el conjunto de países aliados en la OTAN. De acuerdo con Europa Press, el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, precisó al día siguiente que las discusiones no abordaron cuestiones relativas a soberanía sobre Groenlandia. Insistió, además, en la necesidad de fortalecer la seguridad en el Ártico, poniendo de relieve amenazas vistas por la Alianza procedentes de Rusia y China.

Rutte pidió explícitamente a Moscú y Pekín mantenerse distanciados de Groenlandia, refiriéndose tanto a aspectos militares como económicos. El medio Europa Press relató que el secretario general de la OTAN puntualizó que, si bien la cooperación con Estados Unidos es fundamental, no se han discutido cambios en la condición política del territorio, que permanece bajo soberanía danesa.

La Casa Blanca expresó que la iniciativa estratégica se administra en coordinación con todas las partes conciernes, aunque las autoridades estadounidenses consideran el Ártico un área de interés prioritario en materia de defensa y de seguridad nacional, questão compartida por sus socios en la Alianza. Europa Press añadió que, en las declaraciones oficiales, Washington dejó entrever una preferencia por soluciones consensuadas y sostenibles que garanticen la estabilidad en la región durante el largo plazo.

Las reuniones de alto nivel entre Trump y Rutte se llevaron a cabo tras semanas de un clima diplomático tenso, como quedó reflejado en amenazas públicas sobre el uso potencial de la fuerza militar, y en presiones ejercidas con aranceles, en respuesta al respaldo europeo a Dinamarca. Según lo publicado por Europa Press, la administración estadounidense recalca ahora el valor geopolítico de Groenlandia y la necesidad de alinear a la OTAN respecto a la seguridad del Ártico.

Estados Unidos busca con este acuerdo consolidar su influencia en el norte atlántico y, según las declaraciones replicadas por Europa Press, limitar la presencia rusa y china en el entorno cercano a Groenlandia, además de impedir inversiones consideradas estratégicamente riesgosas por estos países en la isla. La Casa Blanca anticipa, de acuerdo con la portavoz Kelly, que un pacto duradero podría evitar la adopción de medidas unilaterales gravosas o la intensificación de la carrera armamentística en la región.

Rutte recalcó por su parte que la conversación con Trump reflejó la voluntad común de fortalecer las capacidades de defensa de la OTAN frente a escenarios emergentes en el Ártico, subrayando el imperativo de la seguridad colectiva entre los Estados miembros. Europa Press difundió que la isla, actualmente bajo soberanía danesa, ha cobrado interés creciente en el marco de la competencia por recursos naturales y el acceso estratégico provocado por cambios en las rutas polares.

Las posiciones expresadas por la Casa Blanca y la OTAN encuentran eco en las preocupaciones más amplias manifestadas dentro de la Alianza respecto al incremento de la actividad rusa y china en el extremo norte del Atlántico. Europa Press indicó que, al cierre del acuerdo marco, las partes han coincidido en la importancia de publicar todos los detalles una vez formalizados, excluyendo la posibilidad de acuerdos opacos o unilaterales sobre el futuro de Groenlandia.