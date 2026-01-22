La borrasca Ingrid dejará nieve mañana por debajo de 300 m en cuadrante noroccidental peninsular y olas hasta el domingo

La borrasca Ingrid podría dejar nieve por debajo de los 300 a 400 metros (m) durante la tarde del viernes y la mañana del sábado, especialmente en el cuadrante noroccidental, de acuerdo con un aviso especial que ha emitido este jueves la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El temporal marítimo, que podría provocar olasd de más de 8-9 m en los litorales gallegos, se extenderá al menos hasta el domingo.

De acuerdo con el organismo estatal, la presencia de un potente chorro en altura está favoreciendo la formación de la borrasca Ingrid al noroeste de la Península. Ésta sufrirá un proceso de ciclogénesis explosiva a medida que se desplace hacia las islas británicas. Junto con el anticiclón de las Azores, producirá además un pasillo de vientos del noroeste que conducirá una masa marítima polar sobre la Península.

Esto dará lugar a un acusado descenso de las temperaturas durante el fin de semana. En este marco, se esperan precipitaciones generalizadas con una cota de nieve en descenso. Según el aviso, las nevadas podrán darse en forma de chubasco, con intensidades elevadas. Además, hay posibilidades de que acumulen espesores significativos en poco tiempo, además de ir acompañadas de vientos fuertes y ventisca, lo que podría complicar la circulación por las carreteras.

En líneas generales, la sensación térmica será baja, lo que debe ser tenido en cuenta en la realización de actividades al aire libre. Además, arreciará el temporal marítimo en Galicia y el Cantábrico y habrá un importante oleaje asociado al mar de fondo que será bastante energético y podría producir daños en paseos marítimos y zonas litorales, sin descartar que las rachas muy fuertes puedan producir caídas de ramas o árboles.

Por días, AEMET ha especificado que el temporal marítimo alcanzará su máxima intensidad mañana viernes, con vientos muy fuertes y oleaje de 5-7 metros (m), que en litorales gallegos podría superar los 8-9 m. Durante esta jornada, las precipitaciones serán en forma de chubascos, que en el tercio noroccidental podrían ir ocasionalmente con tormenta.

Mientras tanto, la cota de nieve irá descendiendo a lo largo del día desde los 700 a 800 m hasta los 400 a 500 m. Con ello, podrán producirse chubascos de nieve en cotas muy bajas del interior de Galicia y en cualquier cota de la meseta norte durante la tarde. Por esta parte, los mayores acumulados --de 10 a 20 centímetros (cm)-- se darían en zonas de montaña del macizo galaico-leonés, cordillera Cantábrica, Sistema Central y oeste del sistema Ibérico.

AEMET ha indicado que los chubascos de nieve irán acompañados de intervalos de viento fuerte, con rachas muy fuertes en zonas de montaña, lo que podría generar ventisca. Asimismo, también se producirán chubascos en el resto de la vertiente atlántica y Andalucía mediterránea, que podrían ser localmente fuertes a primeras horas en el Estrecho y de nieve en las Béticas por encima de 1000-1200 m.

El temporal marítimo continuará el sábado en Galicia y en el Cantábrico, con un oleaje bastante enérgico de 5 a 8 m y vientos fuentes. A su vez, soplará viento fuerte del oeste con rachas muy fuertes en los litorales andaluces, del sureste peninsular y Baleares. En este marco, los chubascos se irán intensificando en el Cantábrico durante el día, mientras serán más dispersos en el resto.

Durnate la primera mitad del día, la cota de nieve se situará muy baja: 300-500 m en buena parte de la mitad norte y 600-800 m en el resto, tal y como ha especificado AEMET. Con esto continuarán las nevadas en zonas bajas del interior de Galicia y casi cualquier cota de la meseta norte y el centro peninsular y habrá posibilidades de que se registre ventisca por el viento con intervalos fuertes.

En combinación con las bajas temperaturas, con heladas moderadas en zonas de montaña, este día se registrará una sensación térmica muy baja. De forma paralela, también se esperan nevadas en el Pirineo por encima de 800-1000 m. Mientras tanto, los chubascos en Baleares podrán ir acompañados de tormenta, rachas muy fuertes de viento y granizo pequeño.

El aviso ha avanzado que el temporal marítimo tenderá a ir amainando a partir del domingo 25 a medida que Ingrid se va rellenando y alejando de España. A lo largo de esta jornada, es previsible que la masa polar comience a retirarse, con lo que se produciría un ascenso progresivo de la cota de nieve. La excepción estaría en el Pirineo, donde podría continuar nevando por encima de los 800 m hasta el final del día.

"Debido al carácter de la precipitación, en forma de chubascos, existe incertidumbre en la extensión espacial de las nevadas, especialmente en zonas más bajas del cuadrante noroccidental peninsular, así como en las cotas, que puntualmente podrían descender más en zonas donde la nevada sea más intensa. Por ello, se recomienda prestar una especial atención a las actualizaciones de los pronósticos en los próximos días", ha recalcado el organismo estatal.