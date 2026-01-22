Kiko Rivera y Lola García pasean su amor por... ¡Nueva York!

"Comienza la aventura", anunciaban Kiko Rivera y Lola García esta semana a través de sus stories de Instagram con una imagen en la que aparecían los dos montados en un avión. Sin embargo, el destino ha sido toda una incógnita hasta hoy, cuando los dos tortolitos han despejado las dudas con un book de lo más idílico por Nueva York.

"Estoy en la mejor ciudad del mundo, sí. Pero lo mejor de todo es con quién la estoy viviendo. Caminar, perderse, reírse por cualquier tontería... Eso es lo que hace que este viaje sea especial de verdad. No es el sitio, es la persona. Y cuando estás con la correcta, cualquier ciudad se convierte en la mejor", ha compartido el hijo de Isabel Pantoja.

Unas imágenes que demuestran lo enamorados que están y cómo están aprovechando el tiempo juntos. Una salida que ha llamado especialmente la atención porque el dj no solía acostumbrar a sus seguidores a hacer este tipo de escapadas con su exmujer, pero ahora todo es diferente.

Por su parte, Lola ha comentado la publicación de su chico con un mensaje cargado de cariño: "New York, y todo lo que nos queda por vivir juntos. Te quiero muchísimo!", demostrando así que está en uno de sus mejores momentos al lado del dj.