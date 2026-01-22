Jordi Fernández, tras caer 120-66 ante los Knicks: "Es responsabilidad mía"

Nueva York, 21 ene (EFE).- El entrenador de los Brooklyn Nets, el español Jordi Fernández, catalogó este miércoles la derrota por 120-66 de su equipo en el Madison Square Garden ante los Knicks, su rival neoyorquino, como "un desastre" y asumió toda la culpa del mal papel de su combinado: "Es responsabilidad mía".

Los Nets sucumbieron ante sus rivales de la Gran Manzana por un sonrojante 120-66, resultado que se convirtió en la mayor paliza que han endosado los Knicks en la historia de su franquicia, y el equipo de Brooklyn (12-30) sigue sin levantar cabeza como antepenúltimo de la conferencia Este.

En rueda de prensa posterior al partido, el entrenador catalán expresó que fue "un partido desastroso" e "incluso peor que otras derrotas", y se señaló como el culpable de la derrota: "Es responsabilidad mía, yo soy el que tengo que ayudar a mis jugadores a competir mejor".

Fernández recalcó la autocrítica recordando la mala racha por la que pasa Brooklyn en los últimos 12 partidos, en los que han sido "malos en defensa y malos en ataque", algo en lo que "los jugadores no son responsables de ello".

"Es duro de atravesar, pero no tengo ninguna duda de que podemos ser mejores de lo que hemos demostrado hoy, los jugadores tienen que salir adelante y yo tengo un gran grupo de entrenadores que me ayudará y me dará buenas ideas", agregó.

Respecto a los planes de futuro de la NBA en Europa, Fernández aún no se quiso mojar: "Sé que la liga tiene intención de hacer un proyecto prometedor en Europa, pero no tengo demasiada información".

Los Nets de Jordi Fernández firmaron su peor puntuación de la temporada (66 puntos), 29 puntos por debajo de la marca de 95 puntos que consiguió contra Miami el pasado 18 de diciembre, que hasta ahora era su peor registro del curso.

Esta fue la victoria más amplia en la historia de los Knicks, con una ventaja de 54 puntos respecto a los Nets, seis puntos más que los 48 puntos de distancia que le endosaron los Knicks a los 76ers en 1972 y 1994.