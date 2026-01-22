Govern y maquinistas negocian los términos del acuerdo para restablecer Rodalies

El Govern y los principales sindicatos de maquinistas de Renfe negocian un acuerdo para restablecer la circulación de Rodalies en Catalunya tras más de 36 horas sin servicio, después del accidente de un tren en Gelida (Barcelona) que dejó una víctima mortal y diversos heridos.

Así lo han apuntado fuentes del ejecutivo catalán, que añaden que los puntos concretos de este acuerdo los explicarán en rueda de prensa en unos minutos el conseller de Presidencia, Albert Dalmau, y la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, tras la reunión celebrada en la Estación de Sants de Barcelona entre sindicatos, Adif, Renfe y el Govern.

De hecho, la finalización de este encuentro coincide con la reunión celebrada en la conselleria de Territorio, que ha contado con ambos consellers y representantes de Adif, Renfe, Mossos d'Esquadra, Protecció Civil y el Servei Català de Trànsit (SCT).

Así lo ha expresado tras la reunión celebrada este jueves sobre las 13.30 horas en la conselleria de Territorio

