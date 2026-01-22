CORR. Hugo González vuelve a participar en la victoria de los Celtics ante los Pacers

Jaylen Brown lideró la plantilla de los Boston Celtics con 30 puntos y 10 rebotes en el enfrentamiento frente a los Indiana Pacers, en el que el alero madrileño Hugo González volvió a sumar minutos significativos durante la Fase Regular de la temporada 2025-2026 de la NBA. Según informó el medio, los Celtics se impusieron con claridad a los Pacers por un marcador de 119-104, resultado en el que González tuvo una participación más destacada respecto a su presencia en el choque anterior ante los Detroit Pistons.

El medio detalló que, a diferencia del partido anterior en el que solo estuvo en cancha un par de minutos, el entrenador Joe Mazzulla confió en González durante casi once minutos. En ese lapso, González sumó cinco tantos, producto de un triple y una canasta de dos puntos, además de aportar dos rebotes defensivos. Su desempeño se concentró en apoyar el rendimiento colectivo de los Celtics, que pudieron controlar el marcador para consolidar su victoria en casa.

La ausencia de Santi Aldama fue la otra noticia relevante para los jugadores españoles en la jornada de la NBA, según consignó el medio. Los Memphis Grizzlies no pudieron contar con el ala-pívot español debido a problemas físicos. Su equipo perdió por una corta diferencia ante los Atlanta Hawks, que se llevaron el triunfo por 124-122 en el FedEx Forum. La baja de Aldama restó opciones de rotación en la zona interior para Memphis, en un encuentro que resultó muy igualado hasta el final.

En el caso de González, el aumento de minutos refleja la apuesta del entrenador Mazzulla por dar oportunidades a los jóvenes talentos durante algunos tramos del partido, permitiendo que el español se afiance en la dinámica del equipo y pueda demostrar su capacidad para influir tanto en defensa como en ataque. De acuerdo con el medio, González encestó su único triple e intervino con una canasta de dos puntos, lo que contribuyó al resultado global del encuentro y permitió observar su integración en los sistemas de Boston. Además de sus puntos y rebotes, González mostró iniciativa en el movimiento de balón y en las tareas de ayuda defensiva, aunque las estadísticas principales se concentraron en los aportes de Brown.

Los Celtics, con la actuación destacada de Brown, dominaron el choque ante unos Pacers que no lograron reducir la desventaja en el marcador durante la segunda parte. El sistema defensivo del equipo de Boston neutralizó los intentos de reacción de Indiana y permitió que el encuentro se resolviera con relativa comodidad, según publicó el medio. Por su parte, la victoria fortalece la posición de los Celtics en la clasificación de la Fase Regular.

En paralelo, los Grizzlies enfrentaron a los Hawks sin poder contar con Aldama, cuya ausencia por problemas físicos afectó la estructura del equipo. El medio reportó que la derrota de Memphis fue muy ajustada, con una diferencia de solo dos puntos, y que la baja del español pudo influir en el reparto de minutos y responsabilidades defensivas. Atlanta Hawks se llevó finalmente el triunfo en el FedEx Forum, dejando a Memphis con la tarea de ajustar su plantilla a la espera de la recuperación de Aldama.

Ambos casos muestran el estado actual de los jugadores españoles en la NBA, con Hugo González sumando experiencia en una franquicia candidata al título como Boston y Santi Aldama trabajando para regresar en condiciones óptimas a la competición con los Grizzlies.